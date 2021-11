Erzurum'da 72 konteyner, 72 çadır ve 48 hayvan çadırı kuruldu

Büyük Marmara Depremi ile ilgili de konuşan Aysun Aykan, \"Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz deprem 60 yıl beklemeyecek; zaman aleyhimizde ilerliyor. Ülkemizde istatistiki olarak her 7 yılda bir büyük deprem oluyor. Zaten her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'den büyük bir deprem gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu an bile olsa şaşırmayız.\" dedi. Aykan, merkezinden diri fay geçen 24 ili tek tek sayarak uyardı.