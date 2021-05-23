Erzurum'da feci kaza: Kendi aracının altında kalarak öldü

Hayat

Zulme karşı bir taş da sen at

İsrail’in Filistin halkına yönelik zulümlerine dünyanın sessiz kalmasına bir grup Türk genci tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarla hem sessiz kalan kesime ulaştılar hem de yapılan zulme ‘dur’ dediler. Gençlerden biri Zeynep Hilal Demirci, “Sosyal medya hakikaten çok güçlü bir araç. Doğru bilginin yayılıp yanlış bilgilerin, manipülasyonların ve bilgi dezenformasyonlarının önüne geçmek gerekiyor” diyor. Lise öğrencisi Abdülkadir Koç ise zulme sessiz kalanlara tepki koyan tweetler attığını belirtiyor. Youteber Sertaç Abi de gençleri bu dönemde sosyal medyada nasıl tepki koymaları yönünde yönlendiren isim oldu.