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ERZURUM

Erzurum'da feci kaza: Otomobil şarampole devrildi ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü Nizamettin Yalvaç (57), kardeşi Cemalettin Yalvaç (53) ile Yaren Güneş (13) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Erzurumda feci kaza: Otomobil şarampole devrildi ölü ve yaralılar var
Yaralılar hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 08.30 sıralarında Kavurmaçukuru köyü yakınlarında meydana geldi. Dağyurdu köyünden Aşkale ilçesine giden Nizamettin Yalvaç yönetimindeki 25 LT 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Ekiplere köylüler haber verdi

Kazayı gören köylüler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü Yalvaç, kardeşi Cemalettin Yalvaç ve Yaren Güneş hayatını kaybetti.

Hava ambulansla hastaneye yetiştirildiler

Zülküf, Berat ve Furkan Güneş ise yaralandı. Yaralılar kara ve hava ambulansıyla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul'da feci kaza: Babasının ekmek teknesi mezar oldu
FOTOĞRAF 11
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Olay, saat 03.00’da Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Marmaray İstasyonu Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece Tepecik’te bulunan oto yıkamada çalışan 27 yaşındaki Can Semiz, babasının kullandığı 34 TGK 87 plakalı ticari taksiyi aldı.
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Babasının kullandığı taksiyle kaza yaptı<br>Taksi ile Florya Caddesinde seyreden Can Semiz, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi alev almaya başladı.
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Yan tarafta bulunan petrol istasyonu çalışanları kazayı görünce yangını söndürmeye başladı. Etrafta bulunan vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü çevrede bulunan özel bir hastaneye sevk etti.
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Can Semiz hayatını kaybetti<br><br>Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Can Semiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Kazanın olduğu yerde ise ağır hasar alarak kullanılamayan hale gelen ticari taksi çekici ile kaldırıldı.<br>Caddeye gelen ekipler ise temizlik yaparak yolu trafiğe açtı.
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\"Alev almıştı bizler söndürmüştük pompacı arkadaşlarla\"<br>Kazayı gören bir vatandaş ise \"Sese geldik güm diye bir ses dedik acaba araba mı takla attı? Geldik başka bir şey yok. Tek bir şoför arkadaşımız vardı. Alev almıştı bizler söndürmüştük pompacı arkadaşlarla. Pompada çalışan personel ile birlikte geldik, söndürdük Allah yardımcısı olsun\" şeklinde konuştu.
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti
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İstanbul'da feci kaza: Babasının ekmek teknesi mezar oldu
Küçükçekmece'de oto yıkamada çalışan 27 yaşındaki Can Semiz, babasının kullandığı ticari taksi ile Bakırköy'de ağaca çarparak kaza yaptı. Kayseri'de bir suçtan dolayı hakkında aranma kararı olduğu iddia edilen Can Semiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


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