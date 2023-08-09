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Erzurum'da girdiği marketten 10 saatte çıkarılan sansar doğaya bırakıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Kurtderesi Sokak'taki bir markete giren alaca sansar, iş yeri sahibini tedirgin etti. Panik olan sansar, girdiği marketteki tezgah raflarının arkalarından çıkmayınca iş yeri sahibi durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi. Markete gelen DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, 10 saat süren çalışma sonunda sansarı dışarı çıkardı. Koruma altına alınan ve Albayrak tarafından yapılan muayenesinde sağlık sorunu olmadığı anlaşılan alaca sansar, bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

14:25 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Markete gelen DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, 10 saat süren çalışma sonunda sansarı dışarı çıkardı.

Markete gelen DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, 10 saat süren çalışma sonunda sansarı dışarı çıkardı.

Erzurum'da markete giren alaca sansar, doğa koruma ekiplerince 10 saatlik çalışmayla marketten çıkarıldı.

Yakutiye ilçesinde Kurtderesi Sokak'taki bir markete giren alaca sansar, iş yeri sahibini tedirgin etti.

Panik olan sansar, girdiği marketteki tezgah raflarının arkalarından çıkmayınca iş yeri sahibi durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Markete gelen DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, 10 saat süren çalışma sonunda sansarı dışarı çıkardı.

Koruma altına alınan ve Albayrak tarafından yapılan muayenesinde sağlık sorunu olmadığı anlaşılan alaca sansar, bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Veteriner hekim Albayrak, bu tarz olaylarda vatandaşların güvenlikleri için yabani hayvanlara müdahale etmemesi gerektiğini belirterek, "Bu gibi durumlarda çeşitli zoonoz hastalıkları oluşabilmekte, bunların yanı sıra fiziki yaralanmalar da meydana gelebilir. Benzer durumlarda mutlaka ilgili ekiplere haber verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Market sahibi Ekrem Çiftçi de 2 gün önce akşam saatlerinde markete giren sansarı ilk başta gelincik sandıklarını ifade ederek, gece boyu sansarı marketten dışarı çıkaramadıklarını anlattı.

Gece çıkaramayınca iş yerini kilitleyip eve gittiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sabah geldiğimizde sansar bazı şeylere zarar vermişti, DKMP'den yardım istedik, onların yardımıyla 10 saattik mücadele sonucunda iş yerinden sansar çıkarıldı. Yakalaması zor bir hayvan, açlıktan ya da hava sıcaklığından dükkana girmiş olabilir. Gelenler çok şaşırdı, anlatsanız kimse inanmaz. Şirin bir yüzü var ama çok masum hayvan değil, dişleri ve pençeleri çok keskindi."


#Erzurum
#Sansar
#Kurtderesi Sokak
44 dakika önce
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