Erzurum'da girdiği marketten 10 saatte çıkarılan sansar doğaya bırakıldı

"Sabah geldiğimizde sansar bazı şeylere zarar vermişti, DKMP'den yardım istedik, onların yardımıyla 10 saattik mücadele sonucunda iş yerinden sansar çıkarıldı. Yakalaması zor bir hayvan, açlıktan ya da hava sıcaklığından dükkana girmiş olabilir. Gelenler çok şaşırdı, anlatsanız kimse inanmaz. Şirin bir yüzü var ama çok masum hayvan değil, dişleri ve pençeleri çok keskindi."