Erzurum'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 6 ay süreyle takibe alınan şebeke mensuplarının yakalanması için kent merkezi ve ilçelerdeki 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları anlaşılan 9 kişi yakalandı.

Bu kişilerden bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir şarjör ve 5 mermi, bir ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 3 fişek, bir sökü demiri, 28 kilo 500 gram bakır kablo, bir dalgıç pompa, 8 sayaç, 9 metre uzunluğunda elektrik kablosu, demir kesme makası, bir balyoz, 2 tren rayı, 120 kilogram ağırlığında elektrik trafosu iç saç plakaları, 4 adet bölgesel baz istasyonu aküsü, elektrik trafosu bağlantı demirleri ve demir bahçe çitleri ele geçirildi.

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Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 5 kişi ise 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF 8 Erzurum'un İspir ilçesinde kuyumcudan sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede F.D'ye ait kuyumcudan sahte altınla dolandırıcılık yaparak 35 bin lira değerinde ziynet eşyası alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İş yerinin ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli E.Ş. ve B.T'nin kullandığı araçların plakasını belirledi. Ekipler, takibe aldıkları şüphelileri kent merkezi girişinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, söz konusu kuyumcudan alınan ziynet eşyası ve çok sayıda sahte altın ele geçirildi. Araştırmalar sonucu Erzurum'un yanı sıra İstanbul'da 3, Antalya, Denizli, Aydın, Bursa, Samsun, Balıkesir ve Muğla'da ise birer kuyumcuyu sahte altında dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, farklı olaylardan da çok sayıda suç kayıtları bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, İspir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ziynet eşyalarının kuyumcu F.D'ye incelemenin ardından teslim edileceği belirtildi. Dokuz farklı şehirde sahte altınla dolandırıcılık yaptılar: Erzurum'da kıskıvrak yakalandılar Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehrin İspir ilçesinde sahte altınla kuyumcuyu dolandıran ve 35 bin lira değerindeki ziynet eşyası çalan iki şüphelinin araçlarına ait plakayı belirledi. Ekipler, takibe aldıkları şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Yakalanan iki hırsızın daha önce de birçok şehirde aynı yolla dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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