Erzurum'da kış hala devam ediyor! 5 günlük Erzurum hava durumu Erzurum'da kış hala devam ediyor Erzurum'da sabah saatlerinde kar yağdı. Kent merkezini kısa süreliğine beyaza bürüyen kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını, güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi. Bir vatandaş da, "Erzurum'un geleneği bu, kış bitmemiş. Abrelin başı var, leyleğin karı var, derler burada. Yani kış hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi 01 Nisan 2020, 09:40 Son Güncelleme: 01 Nisan 2020, 09:51 DHA