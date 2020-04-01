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Erzurum'da kış hala devam ediyor! 5 günlük Erzurum hava durumu

Erzurum'da kış hala devam ediyor

Erzurum'da sabah saatlerinde kar yağdı. Kent merkezini kısa süreliğine beyaza bürüyen kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını, güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi. Bir vatandaş da, "Erzurum'un geleneği bu, kış bitmemiş. Abrelin başı var, leyleğin karı var, derler burada. Yani kış hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi DHA
Bahar beklenirken Erzurum'a kar yağdı.
Bahar beklenirken Erzurum'a kar yağdı.

İlkbaharda olunmasına rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı aniden düştü. Soğuyan havayla birlikte bu sabah Erzurum'a kar yağdı.

Nisan ayının ilk günü yağan kar, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının yerini daha sonra ise yağmur aldı.

Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını, güneşli günlere hasret kaldıklarını söylerken Faruk Taber, "Erzurum'un geleneği bu, kış bitmemiş. Abrelin başı var, leyleğin karı var, derler burada. Yani kış hala devam ediyor" dedi.

5 günlük Erzurum hava durumu için tıklayınız

Erzurum'da kış hala devam ediyor
FOTOĞRAF 8
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İlkbaharda olunmasına rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı aniden düştü.
Title
Soğuyan havayla birlikte bu sabah Erzurum'a kar yağdı.
Title
Nisan ayının ilk günü yağan kar, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının yerini daha sonra ise yağmur aldı.
Title
Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını, güneşli günlere hasret kaldıklarını söylerken Faruk Taber, Erzurum'un geleneği bu, kış bitmemiş. Abrelin başı var, leyleğin karı var, derler burada. Yani kış hala devam ediyor dedi.
Title
Erzurum'a 1 Nisan karı
Title
Erzurum'a 1 Nisan karı
Title
Erzurum'a 1 Nisan karı
Title
Erzurum'a 1 Nisan karı
Erzurum'da kış hala devam ediyor
Erzurum'a sabah saatlerinde kar yağdı. Kent merkezini kısa süreliğine beyaza bürüyen kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.


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