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ERZURUM

Erzurum'daki öğretmen okula araba yerine kayak takımıyla gidiyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde kar yağışını fırsat bilen öğretmen İbrahim Turan, okul yolunu kayak pistine çevirdi. Ulaşım aracı olarak kayak takımını kullanan Turan, okula kayarak gidiyor.

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Haber Merkezi İHA
Erzurumdaki öğretmen okula araba yerine kayak takımıyla gidiyor
Turan’ın kayak yaptığı görüntüleri ise sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Erzurum’un Uzundere ilçesi kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Ender kar yağışının olduğu ilçede bulunan Şelale İlkokulu’nun Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, kar yağışını fırsat bilerek okul yolunu adeta kayak pistine çevirdi.

Ulaşım aracı olarak kayak takımlarını kullanan Turan, okula mahalledeki yollardan kayarak gidiyor. Turan’ın kayak yaptığı görüntüleri ise sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

"ARABAMLA DEĞİL KAYAK TAKIMLA GELDİM"

Şelale İlkokulu Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, “İlçemize kar fazla yağmaz, çok nadiren yağar. Okul olarak kar yağışlarında kızakla kayar, kartopu oynarız. Ben de bu kar yağışını fırsat çevirerek okula arabamla değil kayak takımımla geldim” dedi.


Kardan kobra yaptılar: Boyu 2 metreyi aştı
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Kar ve tipi nedeniyle bir çok olumsuzluğun yaşandığı Adıyaman’da bazı gençler, bunu eğlenceye dönüştürdü.
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SIRA DIŞI ÇALIŞMA<br><br>Bir çok kişi kardan adam ve kardan gelin yaparken, Adıyaman’da 4 genç kardan kobra yılan yaptı.
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Turgut reis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerine yapılan kardan kobra yılanı büyük ilgi gördü.
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6 SAAT UĞRAŞTILAR<br><br>Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın eseri olan kardan kobra yılanı gören kişiler birlikte fotoğraf çektirdi.
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Yerden yüksekliği 2 metreyi aşan kobra yılanın dişleri ve gözleri dikkatleri çekti.
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\"ÖNCE KARAKUŞ TEPESİ YAPACAKTIK\"<br><br>Kardan kobra yılanı yapan kişilerden birisi olan Mustafa Serdar Çiftçi, ilk önce Karakuş Tepesi yapmayı planladıklarını ancak daha sonra fikir değiştirdiklerini belirterek, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonunda bu eseri ortaya çıkardıklarını dile getirdi.
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\"ÇOK FARKLI OLMUŞ\"<br><br>Kardan yılan ile fotoğraf çektiren Kadir Can Taş ise, “Genel olarak kardan adam, kardan kadın yapıyorlar ama Adıyaman için farklı bir görüntü olmuş, güzel bir görüntü olmuş” dedi.
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Kardan kobra yaptılar: Boyu 2 metreyi aştı
Adıyaman'da 4 genç, yerden yüksekliği 2 metreden uzun kardan kobra yılanı yaptı. Kobrayı görenler hem şaşırdı hem de fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu
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Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
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Bu mevsim yağan karın kalınlığı 3,5 metre olarak ölçülürken, kapalı olan 332 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.
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Bitlis kent merkezinde bulunan Hüsrev Paşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler kardan adeta kaybolurken, vatandaşlar evlerine gitmek için adeta tüneller açmak zorunda kaldı.<br>
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3,5 metre karın yağdığı Bitlis'te yön levhaları, tabelalar, otobüs durakları ve trafik ışıkları da kardan kaybolurken, karın durmasıyla birlikte tipi ve fırtına başladı.
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Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te, bazı yolların kapalı olmasından dolayı özellikle tır sürücüleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor.
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Yolda mahsur kalanlar için Bitlis Valiliği koordinasyonunda Kızılay tarafından da kumanyalar dağıtıldı.
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Köy yollarında il özel idare, kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına 724 devam ediyor.
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Tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu
Bitlis'te günlerdir yağan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu.

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı: Araçlar karın altında kayboldu
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Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan ilçede hayat durma noktasına geldi.
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Park halindeki araçlar ise kar kütlelerinin altında kayboldu.
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Araç sürücüleri araçlarını karın altından çıkarmak için çaba sarf etti.
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Belediye ve Karayolları ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı: Araçlar karın altında kayboldu
Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan yağış ile kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Etkili olan yağış sonrasında, park halindeki araçlar karın altında kayboldu.

Eksi 11 derecede ekmek mücadelesi: Donan gölde buzları kırarak ilerliyorlar
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Eşrefoğlu Köprüsü altındaki limanlarına gelen bazı balıkçılar, bir gün önce avladıkları ve gece teknede beklettikleri balıkları kasalarla kıyıya taşıyarak alıcılara teslim etti. Olumsuz hava koşullarına direnmeye çalışan bazı balıkçılar ise kıyıdaki buzları teknelerinin motor gücüyle ve kayıkları sağa sola sallayıp kırarak açıklara doğru çıkabiliyor.
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Balıkçılar, buzların her gün daha da kalınlaştığı göl yüzeyinde donun olmadığı açıklara doğru çıkabilmek için kendilerine buzlar arasında yol açmak amacıyla saatlerce mesai yapıyor. Bir balıkçı teknesinin kıyıda yürüttüğü bu zorlu mesai havadan da görüntülendi.
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Beyşehirli balıkçı Mehmet Pırtık, soğuk havalar ve kıyılardaki buzlanma nedeniyle balıkçılığa ara verdiğini belirterek, “Hava şartları sıkıntılı olunca gidemiyorsun. Bugün şu anda balıkçılık yok ama yarın hava durumuna göre belki çıkabiliriz. Şu an gündüz hava eksi 6-7 derece civarlarında tahminim. Gece ise eksi 10’lara çıkıyor. Limana gelen balıkçılar, bir gün öncesinden getirdikleri ve gecede teknede beklettikleri balıkları alıcılara teslim ediyor. Bugünkü mesaimiz bu” diye konuştu.
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\"Ağlarımızı buzun içinden çekip çıkarıyoruz\"<br><br>Beyşehir Gölü’nde 42 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan balıkçı Ahmet Tuğlu ise, şiddetli soğuklara rağmen bugünlerde balıkçılık faaliyetlerini sürdüren nadir avcılardan birisi olduğunu belirtti.
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Soğuk hava nedeniyle balık avına çıkarken ellerinin 15-20 dakika kadar üşüdüğünü, artık keçeleşen ellerinin ve parmaklarının daha sonra soğuğu hissetmediğini anlatan Tuğlu, “Gerçeği de budur. Gölde şu anda balığa çıkanlar sadece Çin sazanı avlayabiliyor. Öteki balıklar bu mevsimde çıkmaz. Ağlarımızı buzun içinden çekip çıkarıyoruz, ot da çok gölde. Yani bayağı bir zorlanıyoruz. Gitmesek de olmuyor. Bu işe artık alışmışız, gıcımık salıvermiyor. Balıkçıların çoğunluğu ava çıkmıyor ama onlar ihtiyacı olmayanlar. Bizim ihtiyacımız olduğu için bu havalarda bile çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Öte yandan, Beyşehir ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar ise, uzaktan eğitim saati dışında Beytepe Mahallesindeki eğimli yolları adeta kayak merkezi haline getirdi. Çocuklar, naylon, tepsi ve leğenlerle kayarak beyaz örtünün keyfini çıkarıyor.
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Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
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Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Title
Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Title
Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Title
Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Title
Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Title
Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Title
Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Title
Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Title
Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Title
Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
Eksi 11 derecede ekmek mücadelesi: Donan gölde buzları kırarak ilerliyorlar
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hava sıcaklıklarının eksi 11 dereceyi görmesiyle kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde avlanmaya çıkmak isteyen balıkçıların buzlar arasındaki ekmek mücadelesi zor şartlarda devam ediyor.


Kardan kobra

Kardan kobra

Boyu 2 metreyi aştı: Fotoğraf için sıraya girdiler.
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