Erzurum'daki öğretmen okula araba yerine kayak takımıyla gidiyor

Soğuk hava nedeniyle balık avına çıkarken ellerinin 15-20 dakika kadar üşüdüğünü, artık keçeleşen ellerinin ve parmaklarının daha sonra soğuğu hissetmediğini anlatan Tuğlu, “Gerçeği de budur. Gölde şu anda balığa çıkanlar sadece Çin sazanı avlayabiliyor. Öteki balıklar bu mevsimde çıkmaz. Ağlarımızı buzun içinden çekip çıkarıyoruz, ot da çok gölde. Yani bayağı bir zorlanıyoruz. Gitmesek de olmuyor. Bu işe artık alışmışız, gıcımık salıvermiyor. Balıkçıların çoğunluğu ava çıkmıyor ama onlar ihtiyacı olmayanlar. Bizim ihtiyacımız olduğu için bu havalarda bile çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.