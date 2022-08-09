Erzurumlu üretici Allahuekber Dağı eteklerinde şeker hastaları için lissiz organik bal üretiyor

Allahuekber Dağı eteklerinde şeker hastaları için bal üreten Eser, “Köyümde 400 koloni arı ile çalışmaktayım babamın desteği ile yapıyorum ama genelde arılara ben bakıyorum köyümüzün ve Allahuekber dağının bitki ve çiçek florası bakımından çok zengin endemik bitki türü çok fazla bölgemiz bakir her hangi bir kimyasal bir şey yok ürettiğimiz balın kalitesinde de kendimize güveniyoruz. Yurt dışı bal yarışmasına da hazırız imkan bulursam katılacağım. Lissiz ve organik ayrıca kör kovan balı üretiyorum özellikle şeker hastalarına tavsiye ediyorum. Ürettiğim balları her türlü testte tabi tutabilirler, ballarım kör kovan balından hiç bir farkı yoktur. Ben balıma güveniyorum” dedi.
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<br>KIRBAÇ YILANI<br><br>Küçük ama son derece zehirli bir yılan olan kırbaç, Afrika'da \"ağaç yılanı\" anlamına gelir. Türkiye'de insan döven olarak bilinen bu yılan halk arasında kuyruğunu yumruk yapıp insan dövmesiyle bir efsane haline gelmiş durumda.<br>
MAVİ HALKALI AHTAPOT<br><br>Kuvvetli zehre sahip olan mavi halkalı ahtapot insanlar için ölümcüldür. Yengeç ve karides gibi kabuklularla beslenir. Ayrıca, mercan kayalıklarındaki balıkları da avlar. Avlarını nörotoksin etkiye sahip çok güçlü zehriyle felç ederek avlar. Kuvvetli bir zehri vardır ve insanlar için ölümcüldür. Bu ahtapot tehlike anında mavi halkalarını bir araba farı gibi yanıp söndürerek karşısındakileri uyarır. Zehirlenme belirtileri genelde ilk gebeleme, karıncalanma, uyuşukluk, böbrek yetmezliği ve nefes almada zorluktur. En son ise kurban felç geçirerek ölür.<br><br>
KONİ SALYANGOZU<br><br>İğnesinde 200'den fazla zehir barındıran bu tür, gündüzleri denizde, geceleriyse sahilde avlanarak yaşar. Zehri bir insanı kısa sürede öldürecek kadar güçlüdür.<br>Çay fincanından daha ufak olan bu sevimli hayvanın bir insanı dakikalar içerisinde öldürebileceği kimin aklına gelir?<br><br>Koni salyangozu genellikle Avustralya’nın sığ kıyılarda yaşayan oldukça zehirli bir hayvandır. Tehlike gördüğü anda saldırıp dişini takan koni salyangozu yüzlerce zehrin karışımını bir anda karşı tarafın bedenine enjekte eder. Bu yavaş yürüyen salyangoz zehrini akıttığı kişiyi dakikalar içerisinde öldürebilir. Ve işin acı kısmı koni salyangozunun panzehri yoktur. <br><br>Araştırmalar sonucu koni salyangozunun saldığı zehir karışımında oldukça yüksek protein keşfedilmiştir. Ve sürpriz bir şekilde içerisinde morfinden 10,000 kat daha etkili bir acı dindirici keşfedilmiştir. Geleceğin ağrı dindirici ilaçları için bu zehir üzerinde hali hazırda çalışılmaktadır.
KAYA BALIĞI<br><br>Dikenlerine basılması halinde ölümcül etkiye sahip olan kaya balığı, dünyanın en ölümcül hayvanları arasında yer alıyor.
KARA MAMBA<br><br>4 buçuk metre ile dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kara mambaların anavatanı Afrika'dır. Ağızlarının içinin siyah olması nedeniyle kara mamba adını alan yılan türü, yüz ve gövdeden ısırılması halinde bir insanı 20 dakikada öldürür.<br>
GERGEDAN<br><br>Fillerden sonra dünyanın en büyük hayvanı olan gergedanlar, sinir halinde hızlarını artırabilir ve insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.
<br>AFRİKA KATİL BAL ARILARI<br><br>1950'lerde Brezilya'daki bal üretimini arttırmak için Batı bal arıları ile Afrika bal arılarının çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkan arılar, laboratuvardan kaçarak doğaya karışmış ve ölümcül etkisiyle birçok insana zarar vermiştir.<br>
BEYAZ KÖPEK BALIĞI<br><br>Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında da bulunan büyük beyaz köpekbalıkları, yılda en az 10 insanın ölümüne neden oluyor.
KUTU DENİZ ANASI<br><br>Kutu denizanası, dünyanın en zehirli canlıdır. Zehri bir insanı 90 dakika gibi kısa bir süre içinde öldürebilir. Dokungaçlarının boyu 3 metreyi bulmaktadır. Hint Pasifiği'nde yaşar.<br>
AKREP<br><br>Ölüm avcısı olarak bilinen bir akrep türü, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere akrep ile ilgili ölümlerin yüzde 75'inden sorumludur. Kara akrepten daha zehirli olan bu tür özellikle Türkiye'de görülüyor.
BALON BALIĞI<br><br>Halk dilinde balon balığı olarak da bilinen bu türün eti oldukça zehirlidir ve birçok acemi balıkçı, balon balığı yüzünden hayatını kaybeder.
KUTUP AYISI<br><br>Sevimli görüntülerinin yanında oldukça büyük olan bu etoburlar, karada ve suda müthiş bir avlanma yeteneğine sahiptir. Bulundukları ortamın en tehlikeli türleridir.
AFRİKA ASLANI<br><br>Afrika aslanlarının özellikle avlamak için insan aradıkları iddia ediliyor. 1898'de Kenya'da 9 ay içerisinde 28 demiryolu işçisinin aslanlar tarafından öldürülmesi bu iddianın en büyük dayanağıdır.
ÇEÇE SİNEĞİ<br><br>İnsana uyku hastalığını bulaştıran çeçe sineği en fazla 3 ay yaşamasına rağmen oldukça tehlikeli.<br>
SİVRİSİNEK<br><br>Dünyanın çok insan öldüren hayvanı olan sivrisinekler, her yıl yaklaşık 700 milyon kişiye hastalık bulaştırdığı ve her yıl 2 ila 3 milyon insanın ölümüne neden oluyor.
TUZLU SU TİMSAHI<br><br>Pusu kurarak hedefine ulaşan tuzlu su timsahı, insan avlama konusunda da oldukça ölümcül. Bir süper avcı olan tuzlu su timsahı, böceklerden amfibilere, diğer sürüngenlerden balıklara kadar her şeyi avlayabilir.
KOMODO EJDERİ<br><br>Boyu ortalama 3 metre olan komodo ejderleri, dünyanın en tehlikeli kertenkele türlerindendir. İyi bir yüzücü olan bu canlıların salyasında tehlikeli bakteriler bulunur. Bu yaratığa dokunmak bile ölmeye yetecek bakteri bulaşmasına sebep olur.
Her biri birer ölüm makinesi: Doğanın en ölümcül canlıları
Hayvanlar aleminin en tehlikeli canlıları karınları acıktığnda adeta birer ölüm makinesine dönüşüyor.
İnsan döven kırbaç yılanından koni salyangozuna kadar dünyanın en ölümcül canlılarını sizler için derledik. Ayrıntılar haberimizde...
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Rizeli girişimci Habib Koçal geçtiğimiz yıllarda balları kapsüllere sokmayı başarıp ürettiği kapsül bal ile adından söz ettirmişti.
Kapsül bal üretiminin patentini almayı başaran Koçal, şimdi de yeni bir buluşa imza attı.
Yaptığı çalışma ile Türkiye’nin ilk probiyotik mikroorganizmasını geliştirdi. Yaptığı gübreyle beraber Türkiye’de olan toprağın yaklaşık 150 yıl önceki haline döndüğünü ifade etti.
Topraktaki kil yapısı içinde bulunan mineralleri biyogübre içindeki yararlı bakterilerin çözünür hale getirdiğini ve aynı zamanda bu yararlı bakterilerin bitki kökünü uyardığı büyümeye olumlu yönde etki ettiğini kaydetti. Yeni bir projeye daha imza atan Koçal ilerleyen günlerde projesi için patent başvurusunda bulunacak.
\"Türkiye’nin kendisi için değil dünyanın bir umut kapısı\"<br>Yaptığı projeyle ilgili bilgi veren Habib Koçal, \"Türkiyemiz ve dünyamız çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Tarım anlamında ciddi sıkıntılar var. Topraktaki mikroorganizmaların ve topraklarımızın yetersiz olmasından olayı yurt dışından toprak kiralama gibi bir durumda kalıyoruz.
Saklanılabilir tek ürün tahıl var. Biz bununla ilgili yaptığımız çalışmalarla Türkiye’nin ilk probiyotik mikroorganizmasını geliştirdik. Bunu tarımsal alanda kullanmak için bir formulasyon geliştirdik. Buna mikrobiyal probiyotik organizmalar deniyor. Yaptığımız çalışma ise normal bir toprakta yüzde 3 miktarında organik madde olması gerekiyor. Biz geliştirdiğimiz mikrobiyal gübreyle tahminen toprağı 150 yıl önceki haline döndürüyoruz. Toprağın 150 yıl öncesine dönmesi demek üründe rekolte demektir. Dünyanın bütün gübreleme sistemi kimyasal gübre doğalgaza bağımlıdır. Yaşanan Ukrayna ve Rusya savaşından sonra kendi gübremizi üretebilmemiz gerektiğini anladık. Bu projenin Türkiye’nin kendisi için değil dünyanın bir umut kapısı olabileceği görünüyor. Dünya’da kirlenmeden ve kimyasallardan dolayı yeraltı su kaynakları da zarar gördü. Bu kullanımdan sonra yeraltı su kaynaklarının temizlenme ihtimali yükselmekte. Daha önemlisi Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi yerlerde toprağın su tutma seviyesi 65 iken atıldıktan sonra 70’e çıkıyor. Bu suyun önemli olduğu bir dönemde çok önemli bir ürün\" dedi.
Habib Koçal, dünyada bir ilki gerçekleştirerek balı kapsüle sokup patentini almıştı.<br>Rizeli Habib Koçal, 4 yıldır sürdürdüğü AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdiği dört farklı bal çeşidini kapsüllere yerleştirirken, çalışmasıyla ilgili hem uluslararası hem de Türk Patent Enstitüsü'nden patent aldı.<br>
<br>Kıtlıklara çözüm olacak<br><br>Koçal, dünyada bu güne kadar düşünülmemiş ve uygulanmamış kapsül bal projesi ile kıtlık dönemlerinde açlıkların ve açlıklardan kaynaklanan ölümlerin önlenebileceğini de söyledi.
Koçal \"Tarihe baktığımızda, özellikle savaş dönemlerinde ciddi kıtlıkların ve açlıktan kaynaklanan ölümlerin yaşandığını görüyoruz. Bu fikri geliştirmemde bu düşünce etkili oldu. Kıtlıkların ve kıtlık zamanlarında ölümlerin nasıl engellenebileceğini düşünürken tükenmeyen gıdalar arasında balın ayrı bir yeri ve önemi olduğunu fark ettim. Özellikle bölgemizde üretilen ballar 3 bin yıl bozulmadan kendisini koruyabiliyor. Plorin değeri yüksek 0,75 mg bir bal kapsülü tüketen bir insan 3-4 saat kendini tok hissedebiliyor. Sabah, öğle ve akşam üç adet bal kapsülünün alınması halinde bir kişi çok sağlıklı olmasa da hayatta kalabileceği kadar besini almış oluyor\" dedi.<br>
Kapsül bal için 4 yılda 400 bin TL harcadı<br><br>Koçal, projeyi dünya çapında çalışan bir çok büyük gıda ve ilaç firması ile paylaştıklarını belirterek şunları söyledi:
\"Almanya ve Rusya'daki firmalar ile görüşmelerimiz sürüyor. Dünyaca bilinen çok uluslu ilaç ve gıda şirketleri bizimle temas kurdu. Bazıları ile görüşüyoruz. Patenti bizde kalmak ve üretimlerde bölgemizde üretilen balların kullanılması kaydı ile kapsül balın kullanıma izin vereceğiz. Yaklaşık 4 yıl süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sırasında yaklaşık 400 bin TL harcadım. Projenin tam anlamı ile hayata geçmesi ile bal tüketimi ve bal üretimi artacaktır. Yaptığımız hesaplara göre sadece bölgemize olacak ekonomik girdisi 2.7 milyar TL civarında olacaktır. Ülkemizde yarın bir gün oluşabilecek olası bir kıtlık durumunda, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından ticari amaç güdülmeden devletimiz tarafından bu kapsüllerin üretilip ücretsiz olarak dağıtılabileceği hususunda gerekli resmi çalışmalarımızı da tamamladık.Balın kapsüllenmesi sırasında ise sadece sığır jelatini kullanılıyor. Kullanılan jelatinlerin helal gıda sertifikası bulunuyor\"<br>
Rizeli girişimciden yeni buluş
Rizeli girişimciden yeni buluş
Dünyada bir ilki gerçekleştirerek üretip patentini aldığı kapsül ballar ile adından söz ettiren Rizeli girişimci Habib Koçal, yeni bir buluşa imza attı. Yaptığı çalışma ile Türkiye'nin ilk probiyotik mikroorganizmasını geliştiren Koçal yaptığı proje için patent başvurusu yapacak.