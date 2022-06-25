Erzurum’un 100 yıllık imar sorunu çözüldü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentin 100 yıllık imar sorununu çözüme kavuşturdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’un güçlü bir imar planına kavuşması için üzerinde titizlikle durduğumuz çalışmaları sonuçlandırdık ve yeni imar yönetmeliğimiz Resmi Gazete’de 18 Haziran tarihinde yayımlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

Bundan böyle ilimiz sınırlarındaki tüm yapılaşma ve ruhsat işlemleri Erzurum’un kendi İmar Yönetmeliği’ne göre verilecek. Böylelikle yatay yapılaşmanın ve modern mimarinin en güzel örnekleri kadim kentte hayat bulacak. Büyük emekler harcayarak oluşturduğumuz yeni imar yönetmeliğimiz bu kentin inşallah 100 yılına ışık tutacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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