Erzurum’un altyapısı baştan sona yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 20 ilçede 38 kilometreyi kapsayan kanalizasyon hattı ile birlikte ilçelerin altyapısını da güçlendirdi. ESKİ yetkilileri, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in talimatıyla şehrimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecek altyapıya kavuşturuyoruz” dedi.