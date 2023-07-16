|
Gündem

Erzurum’un altyapısı baştan sona yenileniyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, il genelinde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kanalizasyon hattı ile birlikte ilçelerin altyapısı da güçlendirildi.

Kanalizasyon hattı ile birlikte ilçelerin altyapısı da güçlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 20 ilçede 38 kilometreyi kapsayan kanalizasyon hattı ile birlikte ilçelerin altyapısını da güçlendirdi. ESKİ yetkilileri, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in talimatıyla şehrimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecek altyapıya kavuşturuyoruz” dedi.


#ESKİ
#Mehmet Sekmen
#kırsal
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsmail Kartal transferi duyurdu: Rodrigo Becao kimdir, kaç yaşında?