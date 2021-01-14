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ERZURUM TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erzurum'un karnavas bezi dünyaya açılıyor

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyünde el emeği göz nuru bir yıldır dokudukları ’Karnavas bezi ürünlerini Japon firma yetkilisine teslim etmek için hazırlıklar başladı.

Haber Merkezi İHA
Karnavas bezi, Olurlu kadınların ellerinden çıkıyor.
Karnavas bezi, Olurlu kadınların ellerinden çıkıyor.

İş insanı Ali Uçum, bir yıldır Olur Halk Eğitim Merkezinde 40 bayanın dokuduğu karnavas bezi ürünlerin ilk postasının kalite kontrolünü yaptı. Olurlu bayanların dokudukları ürünlere hayran kalan iş insanı Uçum, “Japon pazarında çok rahat satılacak ürünler” dedi.

Japonya’ya ihraç edilecek

Olur Kaymakamı İlker Eker, “Halk Eğitim Merkezimiz tarafından bir yıldır 40 kadın kursiyerlerimizin ürettiği ürünleri iş insanlarımız tarafından çok yakın bir zamanda Japonya’ya ihraç edilecek. Kursiyerlerimiz çok daha güzel işler çıkartacaklar” dedi.

Kaliteli ürünler

Uçum ise “Bugün Olur Halk Eğitim merkezindeki üretilen karnavas bezinin Japonya’ya ihracatı için ilk parti ürünleri yerinde bakmaya ve satın almaya geldik. Çok güzel ürünler üretildiğini gördük. Kaliteli ürünler kısa zamanda Japonya pazarında satılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

Erzurum'da üretiliyor Japonya’ya ihraç edilecek
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İşadamı Ali Uçum, bir yıldır Olur Halk Eğitim Merkezinde 40 bayanın dokuduğu Karnavas bezi ürünlerin ilk postasının kalite kontrolünü yaptı. Olurlu bayanların dokudukları ürünlere hayran kalan işadamı Uçum, “Japon pazarında çok rahat satılacak ürünler dedi.
Title
Olur Kaymakamı İlker Eker, “Halk Eğitim Merkezimiz tarafından bir yıldır 40 bayan kursiyerlerimizin ürettiği ürünleri işadamlarımız tarafından çok yakın bir zamanda Japonya'ya ihraç edilecek. Kursiyerlerimiz çok daha güzel işler çıkartacaklar dedi.
Title
Uçum ise “Bugün Olur Halk Eğitim merkezindeki üretilen karnavas bezinin Japonya'ya ihracatı için ilk parti ürünleri yerinde bakmaya ve satın almaya geldik. Çok güzel ürünler üretildiğini gördük. Kaliteli ürünler kısa zamanda Japonya pazarında satılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz dedi.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, “Sosyal sorumluluk ve bölge insanına iş istihdamına katkı sağlamak için başlatmış olduğumuz projeleri devam ettire bilmek için ciddi manada çalışma içerisinde bulunmuştuk. Olur Kaymakamımız İlker Eker ve Erzurum İŞKUR İl Müdürümüz Abdulkadir Mutlu'nun ciddi manada gayretleri ile Karnavas bezini ürettik. Japonya'ya ihraç edeceğiz. Bölgemize ekonomik katkı sağlayacak bu projelerde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Erzurum Valimiz Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Olur Kaymakamımız İlker Eker, Olur Belediye Başkanımız Sıddık Demircan, İŞKUR il müdürümüz Abdulkadir Mutlu'ya teşekkür ediyorum dedi.
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Olur Belediye Başkanı Sıddık Demrican da, “Geçmişte geleneksel olarak üretilen Karnavas bezini Kaymakamımızla birlikte Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde 40 bayan kursiyerlerimizle bir yıla yakın bir süredir üretim yapıyoruz. Şuan ilk ürettiğimiz ürünlerimizi Japonya'ya gönderiyoruz dedi.
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Karnavas bezi usta öğreticisi Gönül Aktürk, “İşkur İl Müdürlüğümüz ve Olur Kaymakamlığımızın destekleri ile Olur Halk Eğitim merkezinde üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz Fular, başörtüsü, cecim, heybe, çanta ürettik ilk ürünlerimiz Japonya'ya gidiyor. İnşallah çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum dedi.
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Kursiyer Tülay Yıldız, “Karnavas bezi kursiyeriyim. Ürettiğimiz ürünlerin ilk postasını Japonya'ya gönderiyoruz çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz dedi.
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Erzurum'da üretiliyor Japonya’ya ihraç edilecek
Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyünde el emeği göz nuru bir yıldır dokudukları 'Karnavas bezi ürünlerini Japon firma yetkilisine teslim etmek için hazırlıklar başladı.


Bölge insanına iş istihdamı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, “Sosyal sorumluluk ve bölge insanına iş istihdamına katkı sağlamak için başlatmış olduğumuz projeleri devam ettire bilmek için ciddi manada çalışma içerisinde bulunmuştuk. Olur Kaymakamımız İlker Eker ve Erzurum İŞKUR İl Müdürümüz Abdulkadir Mutlu’nun ciddi manada gayretleri ile karnavas bezini ürettik. Japonya’ya ihraç edeceğiz. Bölgemize ekonomik katkı sağlayacak bu projelerde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Erzurum Valimiz Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Olur Kaymakamımız İlker Eker, Olur Belediye Başkanımız Sıddık Demircan, İŞKUR il müdürümüz Abdulkadir Mutlu’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Bir yıldır çalışıyorlar

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demrican da, “Geçmişte geleneksel olarak üretilen Karnavas bezini Kaymakamımızla birlikte Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde 40 kadın kursiyerlerimizle bir yıla yakın bir süredir üretim yapıyoruz. Şu an ilk ürettiğimiz ürünlerimizi Japonya’ya gönderiyoruz” dedi.

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden: Balkanlar'dan Trakya'ya gelen tahin helvası
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Oldukça yüksek besin değerine sahip tahin helvası, ilgi görüyor.
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Önce bir kazana toz şeker, su ve limon tuzu atıldıktan sonra kaynatılıyor.
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Kaynamaya başlayınca içerisine çöven suyu ve vanilya dökülüyor, ardından çırpılıyor.
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Beyazlaştığı zaman tahinle karıştırılıyor.
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Daha sonra kürekle tel tel açılan bu karışım, yuvarlanarak helva haline getiriliyor.
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Talebe göre Antep fıstığı, kakao ekleniyor ya da sade şekilde üretiliyor.
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Tahin helvası ustası Ufuk Güler, bu helvanın Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden aileler tarafından yaygın şekilde yapıldığını söyledi.
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Yaklaşık 20 yıldır helva yaptığını anlatan Güler, Helva bazı yörelerde makine ile karıştırılıyor ancak elle karıştırılınca tadı daha güzel oluyor. Bu helva özellikle kışın tercih ediliyor dedi.
Kış aylarının vazgeçilmezlerinden: Balkanlar'dan Trakya'ya gelen tahin helvası
Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden ailelerin özel tarifleriyle hazırlanan tahin helvası, lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.


Karnavas bezi usta öğreticisi Gönül Aktürk, “İşkur İl Müdürlüğümüz ve Olur Kaymakamlığımızın destekleri ile Olur Halk Eğitim merkezinde üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz Fular, başörtüsü, cecim, heybe, çanta ürettik ilk ürünlerimiz Japonya’ya gidiyor. İnşallah çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum” dedi.

Kursiyer Tülay Yıldız, “Karnavas bezi kursiyeriyim. Ürettiğimiz ürünlerin ilk postasını Japonya’ya gönderiyoruz çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Asırlık meyve sabunu dünyaya ihraç ediliyor
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Edirne'de 17'nci yüzyılın ortalarında bazı evlerde hamur kıvamına getirilen, misk, amber ve gül kokuları karıştırılmasının ardından meyve şekli verilerek, üretilen sabunlar, özel günlerde süs eşyası olarak alıcı buluyor.
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Edirne'de iş kolu haline gelen 'meyve sabunu' üretimi, Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda ise meraklısına öğretiliyor.
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Geleneksel sabunculuğu teknolojiyle buluşturarak gelecek kuşaklara aktarmak için üretim yapan Can Ürenli, pek çok ülkeye ihraç yaptıklarını söyledi.
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Osmanlı'dan gelen el emeği mesleğin rahmetli Edirne Valisi Fahri Yücel zamanında tekrar canlandığını kaydeden Ürenli, Biz bu el sanatını biraz daha geliştirdik, biraz daha dünya ile entegre hale getirdik ve bu şekilde ilerliyoruz. Bir yükseliş trendi yakaladı bu ürün başlarda. 2015'ten sonra yatay bir çizgiye döndü. Sonra bir dip yaptı ve yapmaya da devam ediyor. En son olarak da pandemiden etkilendi. Çünkü kısıtlamadan en olumsuz etkilenebilecek ürünlerden bir tanesi de 'mis meyve sabun'ları oldu. Ürün sadece hediyelik olarak satılıyor. Ama biz bir şekilde devam ettiriyoruz ve yaşatıyoruz dedi.
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Ürenli, Rusya'ya çok yoğun gönderiyoruz şu anda. Meyve sabununun biraz daha değişiğini, daha çok kullanılabilecek gibi olanlarını gönderiyoruz. Bu ay Almanya'ya da meyve sabunu sevkiyatı yaptık diye konuştu.
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Eşi Can Ürenli ile birlikte çalışan Sermin Ürenli de Edirne'nin geleneksel sabunculuk mesleğini yaşattıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, Daha da ileriye götürmeliyiz. Bu el emeği meslek, 'Edirne varoldukça devam etmeli' diye düşünüyoruz. En güzelini, doğalına en yakın olanını yapmaya çalışıyoruz. Biz uzun yıllar önce bu mesleğe başladık. Üretimini yaptıktan sonra sabunları, dükkanlarımızda perakende satıyoruz ifadelerini kullandı.
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Özellikle yurt dışından talep aldıklarını ifade eden Sermin Ürenli, Hemen hemen her ülkeye ihracat yaptık. Dünyada bulunabilen bir sabun değil. Uzun bir el işçiliği var. Herkesin uğraşıp yapabileceği bir iş değil. Sabuna şekil verdikten sonra 5- 6 kere ele almanız gerekiyor. Bu çok emek gerektiren, özveri isteyen bir iş. O nedenle tek Edirne'de devam ediyor. Bir süre herkes yapabiliyor ve sonra bırakıyorlar. Biz devam ettirmeye var gücümüzle uğraşıyoruz dedi.
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Asırlık meyve sabunu dünyaya ihraç ediliyor
Edirne'de, Osmanlı'dan günümüze ulaşan 'kokulu meyve sabunu' üreticiliği, yüzlerce ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. El emeği sabun üretimini teknolojiyle buluşturan Can Ürenli, Amerika, Rusya, Almanya gibi ülkelere meyve sabunu ihraç ettiklerini söyledi.


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