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ERZURUM

Erzurum’un ulaşım kalitesi artıyor: Çok sayıda yeni ulaşım ağı hizmete girdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yeni yollar açıyor. Başkan Mehmet Sekmen, şehir merkezine çok sayıda yeni ulaşım ağı kazandırdıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum (Arşiv)
Erzurum (Arşiv)

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni ulaşım ağları kazandırmaya devam ediyor. Şükrüpaşa’yı 50. Yıl Caddesi’ne bağlayan Barış Pınarı Köprüsü ile şehir merkezi trafiğine yeni bir alternatif kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de aynı güzergâhı Kongre Caddesi’ne bağladı. Barış Pınarı Köprüsü ile Kongre Caddesi arasındaki tali yolu genişleterek bulvara dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, bu hamle sayesinde Kongre Caddesi ile Gürcükapı arasındaki trafiği de rahatlatmış oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehirlerin yaşanabilirlik düzeyini artıran faktörlerin başında ulaşım olanaklarının geldiğini belirterek, Erzurum’un son yıllarda bu yönüyle çok daha fazla dikkat çekmeye başladığını dile getirdi.

ŞÜKRÜPAŞA MERKEZE BAĞLANDI

  • Son 6 yıl içerisinde Erzurum şehir merkezine çok sayıda yeni ulaşım ağı kazandırdıklarını ve mevcut aksları da yenileyerek günün koşullarına uygun hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Sekmen, birbirinden önemli olan bu yatırımlardan birisinin de Barış Pınarı Köprüsü olduğunu anlattı. Başkan Sekmen, Erzurum’un sürekli genişleyen yerleşim merkezlerinden birisinin Şükrüpaşa semti olduğunun altını çizerek, “Şehrimizin bu nadide semti ne yazık ki alternatif ulaşım ağlarından yoksundu. Dolayısıyla Barış Pınarı Köprüsü sayesinde çok büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırdık ve Şükrüpaşa’yı 50. Yıl Caddesi üzerinden şehir merkezine bağladık. Şimdi de bu yatırımın devamı olarak Kongre Caddesi bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Yeni ulaşım ağımız hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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