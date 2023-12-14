Eş genel başkan şoku

Dün Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in cenaze törenine katılan Özel, tören sonrası seçim pazarlığı için HDP kökenli DEM Parti’yi ziyaret etti. Özel, burada partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Ziyarette DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Haşimoğulları’nın gafı damga vurdu. Ziyaret sonrası Özel’e hitap eden eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Eş genel başkan diyesim geldi” dedi. Hatimoğulları’nın gülerek dile getirdiği temennisi Özel de tebessümle karşıladı.

TEK ŞART AÇIK DESTEK

DEM Parti kaynakları görüşme öncesi, İmamoğlu hakkındaki yargı kararına değindi. Üstü kapalı olarak kayyum politikasına işaret eden kaynaklar, “CHP’nin halimizi anlamasını ve ona göre açıktan destek vermesini bekliyoruz. Ancak bu perspektif üzerinde uzlaşıldığında, yerel seçimlerde iş birliği için bir zemini oluşabilir” değerlendirmesinde bulundu. Partili kaynaklar, “Her parti ile görüşürüz. Ancak görüştüğümüz partiye destek verecek halde değiliz. Çünkü desteğe ihtiyacı olan biz değiliz. Fakat açık ittifaktan kastımız da ihtiyaç arayan tarafın durumunu kabullenmesidir” ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ MAKUL AMA ZOR

DEM Parti’nin üst düzey bir yönetici ise, İstanbul için güçlü aday arayışının sürdüğünü ifade etti. Cezaevindeki Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş isminin makul ancak adaylığının zor olduğunu aktardı. Aynı isim, “CHP, şartsız gelmeli” diyerek, DEM Parti’nin İstanbul adayının belirlenmesinde diğer partilerin tavrının etkili olacağını söyledi. Edinilen bilgiye göre, aktif politikadan çekilen Demirtaş’ın, İBB Başkanlığı için güçlü bir isme sıcak bakmıyor. Başak Demirtaş’ın da aynı gerekçelerle adaylık teklif edilse dahi kabul etmeyeceği bildirildi.

Sakık’a küfür cezası

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Genel Kurul’da AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye yönelik küfründen dolayı ceza aldı. TBMM Genel Kurulu’nda devam eden 2024 yılı bütçe görüşmelerinde DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Çelebi’ye küfür etti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sakık’a ettiği küfür nedeniyle 2 birleşim (gün) uzaklaştırma cezası verilmesine ilişkin kararı, Genel Kurul’un onayına sunuldu. Sakık, cezası oy çokluğu ile kabul edildi.







