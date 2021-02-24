Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen bir kişi MİT operasyonuyla yakalandı ​

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Bursa’da yapımı devam eden hızlı tren tüneli girişinde yanmış erkek cesedi bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirtilen cesedin yakıldıktan sonra tünel girişine bırakıldığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.