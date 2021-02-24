Gündem Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen bir kişi MİT operasyonuyla yakalandı
ANKARA

Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen bir kişi MİT operasyonuyla yakalandı ​

Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen bir kişi MİT operasyonuyla yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen bir kişi yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen bir kişi yakalandı.

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