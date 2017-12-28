Esed teröristtir

Üç ülkeyi kapsayan Afrika ziyaretinin son durağı Tunus’ta mevkidaşı El-Baci Kaid es-Sibsi ile biraraya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi:

15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediğimiz dayanışma ve FETÖ ile mücadelemizde verdikleri destek için Tunus makamlarına, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere müteşekkir olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede aramızda benzer görüşler var. Bu benzer görüşler de bizim aynen bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi ortaya çok açık ve net koyuyor.

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ

ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda attığı yanlış adımı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda nasıl tüm dünya tarafından püskürtüldüğü görüldü. Bundan sonra ne gibi adımlar atacağız, bunları da yine beraberce konuşarak, görüşerek inşallah bu adımları da atacağız. Türkiye ve Tunus, hep birlikte, güçlü şekilde şunu söylemektedir, ‘Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.’ Kudüs’ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez. Filistin’e ve barış sürecine yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Şimdi Filistin’in devlet olarak tüm dünyada tanınmasını sağlama çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz.

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TABELAMIZI ASAMIYORUZ

Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması konusu bizim ortak irademizdir ve İslam dünyası bu konuda hemfikirdir. İsrail’in bölgede fiili işgali bulunuyor. Böyle bir işgalin olması hasebiyle de tabelalarımızı asamıyoruz. Ama Kudüs bizim için bir başkenttir, Doğu Kudüs ve bunu ilan etmiş vaziyetteyiz. Bunun arkasındayız. İslam dünyası da bunun arkasında ama şunu unutmayalım ki işgal altındaki Kudüs’te bunu uygulamaya şu anda sokabilmek mümkün değil.

KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜYOR

Suriye’de bir defa Esed’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Niçin? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye’nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye’nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Beşşar, bir defa Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Böyle birisine biz kalkıp da ‘Bu işi o götürebilir.’ diyemeyiz. Suriye’de huzur yok ve Esed’le de bu huzur oraya gelmez. Nitekim şu anda da Suriye’de bakın halen kan gövdeyi götürüyor.

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki basın toplantısının ardından Erdoğan’a, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi.

UCM çok gülünç

Erdoğan, İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile ilgili bir gelişmeyi de aktardı. Erdoğan, “Sudan’da Ömer El Beşir’e dünyadaki malum güçler tarafından nasıl bakıldığı, onun nereye konumlandırıldığı ortada olan bir gerçek. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İstanbul’da İİT’nin olağanüstü liderler zirvesini yaptığımız sırada bize bir mektup gönderdi. Mahkeme bu mektubunda ‘Aldığımız bilgilere göre Ömer El Beşir Türkiye’de. Dolayısıyla Beşir’in tutuklanarak tarafımıza verilmesi’ diye bizden bir talepte bulundu. Biz bir defa oraya zaten üye değiliz. İki adamlar kim nerededir, kim kimdir hala bunun farkında değiller.

Böyle bir şeye ancak gülünür. Bizimle İİT’nin bir üyesi olarak böyle bir zirveye katılmış bir insanı biz kalkacağız sana teslim edeceğiz. Bu nasıl anlayıştır? Nasıl bir mantıktır? Nasıl hukuktur? Bunu anlamak mümkün değil. Sadece güldük geçtik. Dünyada idari konumlardaki olanların neyi nasıl tasarruf ettikleri ortada. Sen kalkacaksın 251 insanımı şehit eden FETÖ’nün başını bana teslim etmek için en ufak bir mücadele vermeyeceksin. Bütün deliller ortadayken bu konuda en ufak bir sesin çıkmayacak. Kalkacaksın burada Ömer El Beşir ile alakalı olarak benden kendisini isteyeceksin. Çok gülünç konumdaki uluslararası kurumlar var” dedi.

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