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POLİTİKA

Esed'in bir numaralı gazetecisi Sabeh: Müttefikimiz Kılıçdaroğlu'nu Şam'da misafir etmek istiyoruz

Türkiye, Suriye'de 34 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından 'Bahar Kalkanı' kapsamında sürdürdüğü operasyonlarını devam ettirirken Esed'in bir numaralı medyacısı olan Nidal Sabeh, Kılıçdaroğlu'nu Şam'a konuk etmek üzere davet etti. Sabeh, "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam'da misafir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Esed'in medyadaki önemli temsilcilerinden olan Sabeh, İmamoğlu'nun belediye başkanı olması üzerine 'zafer bizimdir' paylaşımı yapmıştı.

Zeynep Karçığa Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye, Suriye'de 34 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından 'Bahar Kalkanı' kapsamında sürdürdüğü operasyonlarını devam ettirirken Esed'in bir numaralı medyacısı olan Nidal Sabeh, Kılıçdaroğlu'nu Şam'a konuk etmek üzere davet etti.

Esed'in bir numaralı gazetecisi Nidal Sabeh, Türkiye'de yapılan en son belediye seçimlerinde İmamoğlu ile ilgili bir tweet paylaştı. Twitter hesabından İmamoğlu'na 'Müttefiklerimiz' diye hitap eden Lübnanlı Sabeh, "Müttefiklerimiz Türkiye'nin tüm büyük şehirlerini kazandı. Bu Türkler ve Araplar için bir zafer" dedi.

Esed'in müttefiki CHP

Esed'in şebbihalarından olan Sabeh, "Erdoğan rejimi düştüğünde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkiler kuracağız" açıklamasında bulundu.

Sabel, son olarak hayranı olduğu Kılıçdaroğlu'nu konuk etmek istediklerini ifade ederek, "Türk muhalefetinin lideri yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke'de misafir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendi halkını katleden Esed'i eleştirmeyip, Türkiye'yi eleştirmesine sert tepki gösteren Erdoğan, ''Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur, darbeci Hafter alkışlayarak dinliyordur'' ifadelerini kullandı.


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