Esed'in bir numaralı gazetecisi Sabeh: Müttefikimiz Kılıçdaroğlu'nu Şam'da misafir etmek istiyoruz

Türkiye, Suriye'de 34 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından 'Bahar Kalkanı' kapsamında sürdürdüğü operasyonlarını devam ettirirken Esed'in bir numaralı medyacısı olan Nidal Sabeh, Kılıçdaroğlu'nu Şam'a konuk etmek üzere davet etti.

Esed'in bir numaralı gazetecisi Nidal Sabeh, Türkiye'de yapılan en son belediye seçimlerinde İmamoğlu ile ilgili bir tweet paylaştı. Twitter hesabından İmamoğlu'na 'Müttefiklerimiz' diye hitap eden Lübnanlı Sabeh, "Müttefiklerimiz Türkiye'nin tüm büyük şehirlerini kazandı. Bu Türkler ve Araplar için bir zafer" dedi.

والف تحية لحليفنا زعيم المعارضة التركية #كليجدار_أوغلو ،الذي فضح #اردوغان ودوره بتنفيذ مشروع الشرق الاوسط الكبير متهماً إياه بتحويل المنطقة لحمام من الدم وتفيكيك #سوريا والشرق الاوسط،انه يصدح بالحق ونحن نفتخر به ونتمنى ان نراه ضيفا عزيزا على العرب في #دمشق#مكة#ابو_ظبي#القاهرةpic.twitter.com/sxZfDjqpdT

— نضال السبع (@NidalSabeh) March 3, 2020

Esed'in müttefiki CHP

Esed'in şebbihalarından olan Sabeh, "Erdoğan rejimi düştüğünde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkiler kuracağız" açıklamasında bulundu.

بالنسبة للعرب فهم يفرقون بين الشعب التركي ونظام #اردوغان ، النظام سوف يسقط ويرحل كما رحل الظغاة، اما الشعب فهو باق والى جانبنا ، وهذا ما اثبتته نتائج الانتخابات البلدية ، لقد حصد حلفائنا النصر في كبريات المدن التركية واهمها #اسطنبول، انتصار #اكرم_امام_اوغلو هو نصر للاتراك والعرب pic.twitter.com/0pNrbJsdbD

— نضال السبع (@NidalSabeh) March 2, 2020

Sabel, son olarak hayranı olduğu Kılıçdaroğlu'nu konuk etmek istediklerini ifade ederek, "Türk muhalefetinin lideri yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke'de misafir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendi halkını katleden Esed'i eleştirmeyip, Türkiye'yi eleştirmesine sert tepki gösteren Erdoğan, ''Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur, darbeci Hafter alkışlayarak dinliyordur'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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