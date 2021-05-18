Gündem Esenlerde 3 katlı binanın kolonları çatladı Binanın yıkılmasından korkan ev sahipleri 10 gündür akrabaları ile komşularında kalıyor
İSTANBUL

Esenler'de 3 katlı binanın kolonları çatladı: Binanın yıkılmasından korkan ev sahipleri 10 gündür akrabaları ile komşularında kalıyor

İstanbul Esenler’de 9 daireli 3 katlı binanın kolanları ile duvarlarında son 10 günde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri de korkuyla evlerinden çıkıp, akrabaları ile komşularına sığındı.

Haber Merkezi DHA
Esenlerde 3 katlı binanın kolonları çatladı: Binanın yıkılmasından korkan ev sahipleri 10 gündür akrabaları ile komşularında kalıyor
Binanın yıkılmasından korkan ev sahipleri de 10 gündür akrabaları ile komşularında kalıyor.

Esenler Tuna Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 26 yıllık 3 katlı binanın kolonları ile duvarlarında derin çatlaklar oluşmaya başladı.

Binanın yıkılmasından korkan ev sahipleri de 10 gündür akrabaları ile komşularında kalıyor.

DHA

"Kimseden ses çıkmıyor"

Bina sakinlerinden olan Fatma Alemdar, “Çatır çatır bütün kolonlar patlıyor, herkes dışarıda. İçeri giremiyoruz, herkes kaçtı komşulara, akrabalara. Belediye gelip bakmıyor, biz 10 gündür her yere bildiriyoruz ama kimseden ses çıkmıyor. Gelip bakın biz ölmeden” dedi.

DHA

Binaya 1,5 önce kiracı olarak taşındığını, şimdi yeniden ev aradığını anlatan Tuğba Dolu da, "Taşınmak için bir sürü masraf yaptım, bir sabah komşu gelip, 'kolonlar patladı' dedi. 10 gündür ev arıyorum ev yok. Evler ateş pahası nereye gideceğim? Kaynanamın evinde kalıyorum. Çıkıp sadece eşyalarımızı alıp, hemen iniyoruz” diye konuştu.

DHA
DHA

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