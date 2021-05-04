Esenler'de taksicilerin müşteri alma kavgası

Olay, dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi. Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı.

DHA

Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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DHA

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin etrafı sarılan kişiler tarafından dövüldüğü, yere düşen kişiye tekmelerin atıldığı, kavga eden kalabalık grubu vatandaşların ayırmaya çalıştığı görüldü.

