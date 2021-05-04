Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Esenlerde taksicilerin müşteri alma kavgası
İSTANBUL

Esenler'de taksicilerin müşteri alma kavgası

Esenler'de taksiciler arasında 'müşteri alma' kavgası çıktı. 5 taksici gözaltına alınırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Esenlerde taksicilerin müşteri alma kavgası
Esenler'de taksiciler arasında kavga çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi. Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı.

DHA

Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

DHA

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin etrafı sarılan kişiler tarafından dövüldüğü, yere düşen kişiye tekmelerin atıldığı, kavga eden kalabalık grubu vatandaşların ayırmaya çalıştığı görüldü.

Esenyurt'ta yol verme kavgasında taksiciyi “Muşta” ile dövdü: Arkadaşlarının yaralandığını duyan taksiciler ortalığı savaş alanına çevirdi
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta yol verme kavgasında taksiciyi “Muşta” ile dövdü: Arkadaşlarının yaralandığını duyan taksiciler ortalığı savaş alanına çevirdi
Esenyurt'ta yol verme kavgasında “muşta' ile dayak yiyen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı savaş alanına çevirdi. Yol kesip muştalı saldırganı linç etmeye çalışan taksi sürücüleri araçlara da zarar verdiler. Yaşanan olaylar sonrası polis ekipleri iki tarafı da gözaltına alınırken yaşanan dehşet anları cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Adana'da taksicinin vurulma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
OYNAT 00:56
Adana'da taksicinin vurulma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Adana'da husumetli şahsın iş yerine gelerek, tabancayla rastgele ateş açan Kemal G'nin taksici Erdoğan Ş.'yi bacağından vurarak yaralama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.