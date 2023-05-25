Esenler’in gençleri festivalde eğlendi

Bu yıl ikincisinin düzenlendiği Gençlik Günleri’nde, gençler birbirinden güzel etkinliklerle doya doya eğlendi. Okçuluk, Satranç, Crossfit, Ayak Tenisi, 3x3 Basketbol, Kempo ve Muay Thai, Zekâ Oyunları ve E-spor turnuvaların düzenlendiği etkinlik, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Okçuluk ve Satranç Turnuvası’nda dereceye giren gençlere ödüllerini Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu verdi. Gençlik Günleri’nde gençlerle birlikte vakit geçiren Başkan Göksu, ok atma denemeleri yaptı.