Esenler’in gençleri festivalde eğlendi

Esenler Gençlik Günleri.
Bu yıl ikincisinin düzenlendiği Gençlik Günleri’nde, gençler birbirinden güzel etkinliklerle doya doya eğlendi. Okçuluk, Satranç, Crossfit, Ayak Tenisi, 3x3 Basketbol, Kempo ve Muay Thai, Zekâ Oyunları ve E-spor turnuvaların düzenlendiği etkinlik, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Okçuluk ve Satranç Turnuvası’nda dereceye giren gençlere ödüllerini Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu verdi. Gençlik Günleri’nde gençlerle birlikte vakit geçiren Başkan Göksu, ok atma denemeleri yaptı.
SEVİLEN İSİMLER GENÇLERLE SOHBET ETTİ
Harun Yılmaz, Merve Aydın, Serdar İbrahimcioğlu, Ali Sürmelioğlu, Erhan İdiz, Yağız Sabuncuoğlu ve Altay Cem Meriç gençlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Gençlerin sorularını yanıtlayan isimler, gençlerin gelecek ile ilgili planlarını dinledi. Klasik Araba ve Togg Sergisi, Parkur etkinlikleri, Paten ve Kaykay gösterileri, Kamikaze Basketbol Şovu, Kano, Rafting gibi özel etkinliklerle festival alanı şenlendi.