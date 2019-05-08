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Gündem İşten çıkarılan Esenyurt Belediyesinin fotoğrafçısı Cumhurbaşkanımızı paylaştığım için kovuldum
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İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi'nden işten çıkartılan fotoğrafçı Burak Okuyucu yayınladığı video ile isyan etti

İşten çıkarılan Esenyurt Belediyesi’nin fotoğrafçısı: Cumhurbaşkanımızı paylaştığım için kovuldum

31 Mart seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Esenyurt Belediyesi’nde fotoğrafçı olarak çalışan Burak Okuyucu hiçbir gerekçe göstermeksizin işten çıkartıldı. İşten çıkarılmasını yayınladığı bir video ile duyura Okuyucu, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen paylaşımlar yapıldığı için iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Okuyucu
Burak Okuyucu

AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde işten çıkarmalar başladı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'ye geçen Esenyurt Belediyesi'nde fotoğrafçı olarak çalışan 33 yaşındaki Erzurumlu Burak Okuyucu hiçbir gerekçe göstermeksizin işten çıkarıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI PAYLAŞTIĞIMIZ İÇİN İŞTEN ÇIKARTILDIM"

Esenyurt Belediyesi'nde fotoğrafçı olarak çalışan Burak Okuyucu, sosyal medyadan paylaştığı videoda açıklamalarda bulundu.

Okuyucu, "Sabah aradılar belediyenin İnsan Kaynakları'ndan. Dün belediye başkanı ile durumu konuşmama rağmen, "Bir birime verilecek miyim" dememe rağmen 15 gün bekletildim. Bugün de çıkışımız verildi sağolsun. Bir şey demek istemiyorum, hiçbir sebep bulmuyorlar ama büyük ihtimalle paylaşımlarımdan dolayı. Sosyal medya hesaplarımdan Cumhurbaşkanımızı paylaştığım için çıkışımız verildi. Rızkı veren Allah'tır. Bunu hiç düşünmüyorum. Çıkışıma sebep olanlar da kendilerini biliyordur. Ramazan günü bu işten çıkışıma ekmeğimden oluşuma kim sebep olduysa Allah'a havale ediyorum. Kimsenin siyasi görüşüne boyun eğmeyeceğim" diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi'nde işten çıkartılan fotoğrafçı isyan etti
OYNAT 01:24
Esenyurt Belediyesi'nde işten çıkartılan fotoğrafçı isyan etti
Yerel seçim sonrası CHP'ye geçen belediyelerdeki işçi kıyımı sürüyor. Son olarak Esenyurt Belediyesi'nde çalışan Burak Okuyucu isimli fotoğrafçı, dün sabah insan kaynaklarından aranarak sebepsiz bir şekilde işine son verildiğini öğrendi. Okuyucu, hesabından paylaştığı videoya, 'Şimdi en doğal hakkım soruyorum; Seçim öncesi söz vermiştiniz. Hiçbir belediye personelini işten çıkarmayacağım diye' notunu yazarak Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.


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