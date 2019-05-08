İşten çıkarılan Esenyurt Belediyesi’nin fotoğrafçısı: Cumhurbaşkanımızı paylaştığım için kovuldum

AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde işten çıkarmalar başladı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'ye geçen Esenyurt Belediyesi'nde fotoğrafçı olarak çalışan 33 yaşındaki Erzurumlu Burak Okuyucu hiçbir gerekçe göstermeksizin işten çıkarıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI PAYLAŞTIĞIMIZ İÇİN İŞTEN ÇIKARTILDIM"

Esenyurt Belediyesi'nde fotoğrafçı olarak çalışan Burak Okuyucu, sosyal medyadan paylaştığı videoda açıklamalarda bulundu.

Okuyucu, "Sabah aradılar belediyenin İnsan Kaynakları'ndan. Dün belediye başkanı ile durumu konuşmama rağmen, "Bir birime verilecek miyim" dememe rağmen 15 gün bekletildim. Bugün de çıkışımız verildi sağolsun. Bir şey demek istemiyorum, hiçbir sebep bulmuyorlar ama büyük ihtimalle paylaşımlarımdan dolayı. Sosyal medya hesaplarımdan Cumhurbaşkanımızı paylaştığım için çıkışımız verildi. Rızkı veren Allah'tır. Bunu hiç düşünmüyorum. Çıkışıma sebep olanlar da kendilerini biliyordur. Ramazan günü bu işten çıkışıma ekmeğimden oluşuma kim sebep olduysa Allah'a havale ediyorum. Kimsenin siyasi görüşüne boyun eğmeyeceğim" diye konuştu.