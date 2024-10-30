Esenyurt Belediyesi'ne kayyum: Ahmet Özer yerine Beşiktaş Kaymakamı atandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Özer'in kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği tespit edilmişti. Özer'in ayrıca son 10 yılda terör örgütleriyle ilişkili suç kayıtları bulunan 694 kişiyle de irtibat kurduğu belirlenmişti. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.
Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
Öte yandan süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.
Bu gelişmeler sürerken Ahmet Özer'in, "PKK/KCK (TDÖ-Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) mensubiyetine göre Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak (TCK md.314/2)" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.
Terör örgütü yöneticileriyle iletişim kurduğu tespit edildi
Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.
Öte yandan Özer, DEM Parti'deyken 31 Mart yerel seçimlerinde 'kent uzlaşısı' kapsamında CHP'den aday gösterilmişti.