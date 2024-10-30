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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum: Ahmet Özer yerine Beşiktaş Kaymakamı atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum: Ahmet Özer yerine Beşiktaş Kaymakamı atandı

18:1730/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
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Ahmet Özer
Ahmet Özer

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Özer'in kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği tespit edilmişti. Özer'in ayrıca son 10 yılda terör örgütleriyle ilişkili suç kayıtları bulunan 694 kişiyle de irtibat kurduğu belirlenmişti. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.

Terör operasyonu kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan ve 695
PKK
'lı teröristle görüştüğü tespit edilen
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer
,
İstanbul Adliyesi
'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
nca,
terör örgütü PKK/KCK
'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

Öte yandan süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.

Bu gelişmeler sürerken Ahmet Özer'in, "PKK/KCK (TDÖ-Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) mensubiyetine göre Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak (TCK md.314/2)" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

Terör örgütü yöneticileriyle iletişim kurduğu tespit edildi

Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
nden arama kararı çıkartılmıştı.

Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.

Öte yandan Özer, DEM Parti'deyken 31 Mart yerel seçimlerinde 'kent uzlaşısı' kapsamında CHP'den aday gösterilmişti.



#Ahmet Özer
#Esenyurt
#Terör Operasyonu
#CHP
#İstanbul Adliyesi

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