Esenyurt Belediyesi'ne kayyum: Ahmet Özer yerine Beşiktaş Kaymakamı atandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Özer, geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde CHP ile DEM Parti’nin 'Kent Uzlaşısı' ittifakı kapsamında CHP'den ortak aday gösterilmişti. Özer'in 10 yıllık süreçte, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği, ayrıca terör örgütleriyle ilişkili suç kayıtları bulunan 694 kişiyle de irtibat kurduğu belirlendi.