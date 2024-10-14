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Esenyurt Devlet Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı: Hastalar tahliye edildi

Esenyurt Devlet Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı: Hastalar tahliye edildi

Pınar Görgü
11:4614/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dumandan etkilenen hastalar tahliye edildi.
Dumandan etkilenen hastalar tahliye edildi.

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'nın hastaneye giriş yönünü trafiğe kapattı.


İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


Bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.


Binadan tahliye edilen hasta yakını Murat Özgüneş, hastanenin cerrahi bölümünde bekledikleri sırada yangın çıktığını söyledi.


Özgüneş,
"Alt katta doğumhanenin ve ameliyathanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı. Önce ufak bir duman geldi ama duman ciddi şekilde yoğunlaşmaya başladı. Tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi"
dedi.

Ameliyathaneden de bazı hastaların tahliye edildiğini belirten Özgüneş,
"Onları tedbir amaçlı biraz beklettiler. Bildiğim kadarıyla yangından yoğun şekilde etkilenen kişi yok, yani öyle ciddi bir durum söz konusu değil"
ifadelerini kullandı.


#Esenyurt
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#hastane

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