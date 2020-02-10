Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı

Yangın, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 9'uncu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bodrum kattaki tahtalar yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı.
- İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üst katlardan aralarında çocukların da olduğu 5 kişiyi kurtardı.
Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede söndürüldü. Ayrıca yangında dumandan etkilenen kafes içindeki bir kuş da öldü.