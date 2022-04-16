Esenyurt'ta baltalı yol verme kavgası: Motosikletlinin üzerine yürüdü

Suyun debisinin çok yüksek olduğunu belirten Çetinkaya, “Anne buraya gelmiş ve doğumu burada yapmış. Sular yükselince de burada yavrularıyla mahsur kalmış. Bizler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileriyle de görüştük, kendileri konuyla ilgileniyor. Fakat onları insanların kurtarmasını, suyun debisinin çok yüksek olmasından dolayı riskli görüyorlar. Gerçekten şu anda Munzur’un debisi oldukça fazla. Yaban domuzu ve yavrularının bir şekilde buradan çıkması ya da çıkartılması gerekiyor. Bu sene çok kar yağdığı için Munzur’un debisi daha da artacak ve ada su altında kalacak. Orada yiyecek sıkıntısı da olabilir. Yetkililer ne şekilde yaparlar, botlarla mı oraya giderler bilmiyoruz ama bir şekilde kurtarılması gerekiyor. Yavrular azgın sularda boğulabilirler. Anne iyi bir yüzücü o kendini kurtarabilir. Yetkilerin bu konuda bir çare üretmelerini bekliyoruz” diye konuştu.