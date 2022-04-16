Esenyurt'ta baltalı yol verme kavgası: Motosikletlinin üzerine yürüdü

Olay, 13 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı.
Otomobil sürücüsü, yanında giden motosikletliyle yol verme tartışması yaşadı. 100 metre sonra ara sokağa giren ikili arasında sözlü tartışma devam etti.
O anlar hem güvenlik kamerası hem de motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Motosiklet sürücüsünün durması üzerine, otomobilin sürücüsü de durarak bagajından balta aldı.
O anlar hem güvenlik kamerası hem de motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Motosiklet sürücüsü, elindeki baltayla üzerine gelen otomobil sürücüsünü güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra iki sürücü olay yerinden ayrıldı.
O anlar hem güvenlik kamerası hem de motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası ve motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
OYNAT 00:39
Bagajından balta çıkarıp tartıştığı motosikletlinin üzerine yürüdü
Esenyurt'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü. O anlar hem güvenlik kamerası hem de motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Tunceli’de 1971 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye’nin alan bakımından en büyük ikinci yaban hayatı ve endemik türleri bakımından en zengin milli parkı olan Munzur Vadisi’nde farklı türlerden çok sayıda hayvan yaşıyor. Park, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.
Sert geçen kışın ardından karların erimeye başlamasıyla birlikte Munzur Çayı’nın su seviyesi yükseldi.
Milli parkın girişinde bulunan Miskişah mevkisinde bir yaban domuzuyla bir hafta önce dünyaya getirdiği 7 yavrusu, oluşan adacıkta mahsur kaldı.
Adada bitki kökleri ve sürüngen böcekleri yiyerek hayatta kalmaya çalışan domuzları fark eden Haydar Çetinkaya, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri (DKMP) sevk edildi. Ancak ekipler, kurtarma işlemi yapamadı.
Suyun debisinin çok yüksek olduğunu belirten Çetinkaya, “Anne buraya gelmiş ve doğumu burada yapmış. Sular yükselince de burada yavrularıyla mahsur kalmış. Bizler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileriyle de görüştük, kendileri konuyla ilgileniyor. Fakat onları insanların kurtarmasını, suyun debisinin çok yüksek olmasından dolayı riskli görüyorlar. Gerçekten şu anda Munzur’un debisi oldukça fazla. Yaban domuzu ve yavrularının bir şekilde buradan çıkması ya da çıkartılması gerekiyor. Bu sene çok kar yağdığı için Munzur’un debisi daha da artacak ve ada su altında kalacak. Orada yiyecek sıkıntısı da olabilir. Yetkililer ne şekilde yaparlar, botlarla mı oraya giderler bilmiyoruz ama bir şekilde kurtarılması gerekiyor. Yavrular azgın sularda boğulabilirler. Anne iyi bir yüzücü o kendini kurtarabilir. Yetkilerin bu konuda bir çare üretmelerini bekliyoruz” diye konuştu.
DKMP ekipleri ise domuzların bitki köklerini yediklerini ve beslenmelerinden yana bir risk olmadığını belirtti. Yetkililer yaban domuzlarının günde 2 kere takibini yaptıklarını ifade ederek, suyun daha fazla yükselmesi durumunda, tüm riskleri göz önüne alarak, kurtarma işlemini yapacaklarını kaydetti.
Munzur Çayı yükselince yaban domuzu ve 7 yavrusu oluşan adacıkta mahsur kaldı
Munzur Çayı yükselince yaban domuzu ve 7 yavrusu oluşan adacıkta mahsur kaldı
Munzur Çayı yükselince yaban domuzu ve 7 yavrusu oluşan adacıkta mahsur kaldı
Munzur Çayı yükselince yaban domuzu ve 7 yavrusu oluşan adacıkta mahsur kaldı
Adada mahsur kaldılar: Bitki köklerini yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar
Tunceli'de bir hafta önce doğum yapan yaban domuzu ile 7 yavrusu, karların erimesi sonucu debisi yükselen Munzur Çayı'nda oluşan adacıkta mahsur kaldı. Kurtarma işlemi yapılamazken, çevre sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.
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Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre 'Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek' diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi.
Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.
İşyeri sahibi Fuat Tanış “ Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız” demişti.
Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık’ın ücret ödemeden kuaförden kaçtığı iddiası üzerine çıkan haberleri sonrasında baba Ali Küçükbalçık işyeri sahibi ile iletişime geçti.
Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söyledi. Öğleden sonra kuaföre giden Ali Küçükbalçık kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi.
. İşyeri sahibi Fuat Tanış “2 gün önce talihsiz bir olayla karşınıza geldik. Kibariye hanımın eşi Ali beyin de böyle bir durumdan haberi yokmuş. Kendisi de haberlerde duymuş. Bu sabah geldi ,ödemeyi yaptı. Böyle bir skandalla anılmaktan kendilerinin de çok üzgün olduklarını dile getirdiler. Neyse ki olay tatlıya bağlandı.\" diye konuştu.
Kuaföre para ödemeden kaçtığı iddia edilmişti: Kibariye’nin eşi kızının borcunu ödedi
Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edildi. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kuaför salonuna giderek, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip kızının borcunu ödedi.
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Kaza saat 06.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy Bostancı Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi.
F.A.'nın kullandığı 34 NSY 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptı.
Reklam panosunu parçalayan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrıldı.
Otomobilin bir parçası yan yola savrulurken diğer parçası ise D-100 Karayolu’nun sağ şeridinde kaldı.
F.A. araçtan fırlayarak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücünün Çevik Kuvvet polisi olarak görev yalan F.A. olduğunu tespit etti.
F.A.’nın silahı ve kişisel eşyaları polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza yapan otomobilden sızan akaryakıt ve yağ için yol bakım ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı.
Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti trafiğe kapanırken, ters istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.
Yaralı polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Kadıköy’de korkunç kaza: Otomobil ikiye bölündü
Kadıköy D-100 Karayolu'nda üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü. Otomobilin bir parçası yan yola savrulurken diğer parçası ise D-100 Karayolu'nun sağ şeridinde kaldı. Parçalanan otomobil içerisinden fırlayan sürücü ağır yaralandı.