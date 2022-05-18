Esenyurt’ta bir apartmanın 27’nci katında patlama meydana geldi: Vatandaşlar panikle kendini dışarı attı

Çantanın sahibi Erkan Mehmet Sipahier, “Afrika Gine’de yaşadığım zaman kazandığım parayı tabii ki dolayısıyla dolar yapıyorum. Bu akşam kolluk kuvvetlerinden Allah razı olsun çünkü bana yardımcı oldular. Bugün kimse yardımcı olmayabilirdi ama onlardan Allah razı olsun çantamı bulmuşlar almışlar, araştırmışlar ve telefon ettiler. Bugün ben sayısal loto tutturmuş gibi mutlu oldum. O kadar büyük bir rakam olmasada en azından alın terimin hakkımı kaybetmemiş oldum. Bu para çalışılarak kazanılmış bir para. Allah razı olsun devlet memurlarımızdan insanların kalbi temiz ve bu insanları anarken kalbim pırpır ediyor, onlar bizim devletimizin melekleri, onlar bizim vatan-ı mülkiyeti vakıfımız. Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin.” dedi.