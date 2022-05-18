Gündem Esenyurtta bir apartmanın 27nci katında patlama meydana geldi Vatandaşlar panikle kendini dışarı attı
İSTANBUL

Esenyurt’ta bir apartmanın 27’nci katında patlama meydana geldi: Vatandaşlar panikle kendini dışarı attı

İstanbul Esenyurt’ta 38 katlı binanın 27’nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sitede yaşayan vatandaşlar panik halinde dışarıya çıktı. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Esenyurt’ta bir apartmanın 27’nci katında patlama meydana geldi: Vatandaşlar panikle kendini dışarı attı
Dairenin camları ve bazı parçaları etrafa saçıldı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 350’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lüks sitede bulunan 38 katlı bir binanın 27’inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Dairenin camları ve bazı parçaları etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı dairede çıkan yangını kısa sürede söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle sitede yaşayan vatandaşlar panik halinde dışarıya çıktı. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ümraniye'de polisi alarma geçiren şüpheli çanta: İçinden 10 bin dolar çıktı
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Olay saat 21:50 sıralarında Ümraniye Belediyesi önünde bulunan parkta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından parkta bulunan şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri çanta etrafında önlem alarak inceleme yaptı.
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İnceleme sonrası çanta içerisinde 100’lük banknotlar halinde 10 bin 200 Amerikan Doları, kişisel eşyalar ve pasaport çıktı.
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Paraların ve eşyaların sahibini bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri çanta içerisinden çıkan pasaporttan yola çıkarak çantanın sahibini buldu.
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Erkan Mehmet Sipahier’e ait olduğu anlaşılan çanta ve içerisinden çıkan 10 bin 200 Amerikan Doları, pasaport ve kişisel eşyalar polis merkezinde sahibine teslim edildi.
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Çantanın sahibi Erkan Mehmet Sipahier, “Afrika Gine’de yaşadığım zaman kazandığım parayı tabii ki dolayısıyla dolar yapıyorum. Bu akşam kolluk kuvvetlerinden Allah razı olsun çünkü bana yardımcı oldular. Bugün kimse yardımcı olmayabilirdi ama onlardan Allah razı olsun çantamı bulmuşlar almışlar, araştırmışlar ve telefon ettiler. Bugün ben sayısal loto tutturmuş gibi mutlu oldum. O kadar büyük bir rakam olmasada en azından alın terimin hakkımı kaybetmemiş oldum. Bu para çalışılarak kazanılmış bir para. Allah razı olsun devlet memurlarımızdan insanların kalbi temiz ve bu insanları anarken kalbim pırpır ediyor, onlar bizim devletimizin melekleri, onlar bizim vatan-ı mülkiyeti vakıfımız. Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin.” dedi.
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Ümraniye'de şüpheli çantadan çıkan 10 bin dolar sahibine teslim edildi&nbsp;
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Ümraniye'de şüpheli çantadan çıkan 10 bin dolar sahibine teslim edildi&nbsp;
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Ümraniye'de polisi alarma geçiren şüpheli çanta: İçinden 10 bin dolar çıktı
Ümraniye Belediyesi'nin önündeki parkta bulunan ve şüpheli olduğu gerekçesi ile polise haber verilen çantadan 10 bin dolar çıktı. İçindeki paralarla ile birlikte çantası teslim edilen Erkan Mehmet Sipahier, karakoldaki işlemlerin bitmesinin ardından çantasını alarak ayrıldı.

Bursa'da feci kaza: Parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
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Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri, İnegöl girişinde meydana geldi.
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Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü İnegöl Jandarma komutanlığında görevli astsubay Emre Ekinci (29) yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
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Kaldırıma çarpıp savrulan otomobil yol kenarında ağaca çarparak durabildi.
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Kaza sonucu ikiye bölünüp hurdaya dönen araçta sıkışan astsubay hayatını kaybetti.
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Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ölümünü tespit ettiği astsubayın cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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Kazayı duyup olay yerine gelen gencin, mesai arkadaşları gözyaşı döktüler. Olayı duyan Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden de olay yerine gelerek bilgi aldı.
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Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.<br>Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
Title
Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
Title
Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
Title
Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
Title
Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
Title
Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
Title
Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
Bursa'da feci kaza: Parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak parçalara ayrıldı. Kazada sürücüsü Astsubay Çavuş Emre Ekinci (29) hayatını kaybederken, olayı haber alarak gelen mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Van'da polisi şaşırtan kaçakçılık: 2 otobüsün gizli bölümlerinde saklanmış 47 kaçak göçmen yakalandı
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Gizlendikleri yerden çıkartıldıklarında oldukça yorgun oldukları gözlenen göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. gözaltına alındı.
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İran üzerinden yasa dışı yollarla gelen kaçak göçmenler, güvenlik güçlerine yakalanmamak için canlarını dahi tehlike atan yollara başvuruyor.
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Van'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hamuryen Kavşağındaki uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri tarafından yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 34 ELR 101 ile 34 SEH 619 pakalı eski model 2 otobüste arama yapıldı.
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Aramada, otobüsslerin arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümler olduğu tespit edildi.
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Açılan gizli bölümlerde üst üstü sıralanmış Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.
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Görüntüler karşısında şok olan polis, gizli bölümde havasızlıktan bitkin düşen göçmenleri tek tek saylarak çıkarttı.
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Yakalanan kaçak göçmenler, ülkelerindeki iç karışılıklar nedeniyle göç ettikleri belirtti.
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Kaçak göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. ise gözaltına alındı.
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Olayli ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Van'da polisi şaşırtan kaçakçılık: 2 otobüsün gizli bölümlerinde saklanmış 47 kaçak göçmen yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüsün arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümlerde saklanan Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.


Cinayete kurbangittiği ortaya çıktı

Cinayete kurban
gittiği ortaya çıktı

İlk tespitlerde kaza sonucu öldüğü belirtilmişti.
Saat belli oldu

Saat belli oldu

Meteorolojiden ​İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı.
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