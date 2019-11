Esenyurt’ta bir ayağı sakat ve gözü kör ata işkence: Zabıta ekiplerini karşısında gören at sahibi kaçtı

At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde at arabasıyla dolaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, işyeri önünde bulunan keresteleri kendi mallarıymış gibi at arabasına yükleyerek kayıplara karıştı. İşyeri önünde bulunan kerestelerinin olmadığını fark eden firma sahibi güvenlik kamera görüntüleri izleyince kerestelerin çalındığı gördü. Defalarca aynı durumla karşı karşıya kaldığını ileten firma, at arabalı hırsızlardan şikayetçi.