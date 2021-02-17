Esenyurt’ta "Bizi polis bile alamaz" diyen haraç çetesine operasyon: Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Esenyurt’ta bir süredir esnafı haraca bağlamak için iş yerlerine gelip zor kullanarak vatandaşı canından bezdiren çete üyelerine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, gece saatlerinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili iş yeri sahipleri ile tek tek görüştü.

"Bizi polis bile alamaz" diyerek tehdit ettiler

Esnaf ile yapılan görüşmelerde sürekli iş yerlerine gelen 4 kişinin para istedikleri ve “Bizi polis bile alamaz, gidip şikayetçi olsanız ne yazar?” şeklinde sözler sarf ettikleri öğrenildi.

Zanlıların esnafa şiddet uyguladığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Esnafın şikayeti üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 tetikçi ve olayları azmettiren 2 kişi olduğu tespit edildi.

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Yaklaşık 24 saatlik aralıksız çalışmanın ardından zanlılar, şafak vakti düzenlenen operasyonda silahlarıyla birlikte bir rezidans dairesinde yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Şüphelilerin benzer suçlardan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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