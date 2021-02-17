Gündem Esenyurtta "Bizi polis bile alamaz" diyen haraç çetesine operasyon Tutuklanarak cezaevine gönderildiler
İSTANBUL

Esenyurt’ta "Bizi polis bile alamaz" diyen haraç çetesine operasyon: Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde esnafı haraca bağlamak isteyen çete, polis operasyonuyla gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların vatandaşları, "Bizi polis bile alamaz, gidip şikayetçi olsanız ne yazar?" diyerek tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Zanlılar polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Esenyurt’ta bir süredir esnafı haraca bağlamak için iş yerlerine gelip zor kullanarak vatandaşı canından bezdiren çete üyelerine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, gece saatlerinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili iş yeri sahipleri ile tek tek görüştü.

"Bizi polis bile alamaz" diyerek tehdit ettiler

Esnaf ile yapılan görüşmelerde sürekli iş yerlerine gelen 4 kişinin para istedikleri ve “Bizi polis bile alamaz, gidip şikayetçi olsanız ne yazar?” şeklinde sözler sarf ettikleri öğrenildi.

Zanlıların esnafa şiddet uyguladığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Esnafın şikayeti üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 tetikçi ve olayları azmettiren 2 kişi olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 24 saatlik aralıksız çalışmanın ardından zanlılar, şafak vakti düzenlenen operasyonda silahlarıyla birlikte bir rezidans dairesinde yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Şüphelilerin benzer suçlardan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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