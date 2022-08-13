Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler de karıştı ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

"Yarın seçim olsa İstanbul'u kazanırız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 2024 seçimlerinde iddialı olduklarını ifade eden Kabaktepe, 'Vatandaşlarımıza soruyoruz, aldığımız izlenim, veriler, temaslara göre yarın seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sorun olacağını düşünmüyoruz.' dedi.



