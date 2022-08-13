Gündem Esenyurtta çocukların kavgasına aileler de karıştı ortalık savaş alanına döndü 2 yaralı
İSTANBUL

Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler de karıştı ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Esenyurt’ta çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler de karıştı ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı
Foto: DHA.

Olay, akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre çocuklar sokakta kavga etti. Sonrasında kavganın ailelere yansımasıyla 2 aile karşı karşıya geldi.

  • Ailelerden birinin silah kullandığı kavgada, diğer aileden 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, aileler ile polis arasında arbede yaşandı.


Polis sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, öfkeli kalabalığa biber gazı sıkarak müdahale etti.

''TAŞ ATILIYOR, DİKKATLİ OLUN''

Yaşanan olaydan sonra sokak adeta savaş alanına döndü. Sokakta alınan geniş güvenlik önlemleri cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülere bir amirin polis memurlarını ''Taş atılıyor, dikkatli olun. Geri çekilin'' dediği anlar da yansıdı.

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