Gündem Esenyurtta facianın eşiğinden dönüldü Kaldırımdakiler son anda kurtuldu
İSTANBUL

Esenyurt'ta facianın eşiğinden dönüldü: Kaldırımdakiler son anda kurtuldu

Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan dükkana çarparak, kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişinin saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Esenyurtta facianın eşiğinden dönüldü: Kaldırımdakiler son anda kurtuldu
Kaldırımdakiler son anda kurtuldu.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir caddede meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HS 5727 plakalı panelvan, dükkana çarparak, kaldırımda devrildi.

Kaldırımdakiler son anda kurtuldu.
Kaldırımdakiler son anda kurtuldu.
  • Kaldırımdaki 3 kişi, aracın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırımdakiler son anda kurtuldu.
Kaldırımdakiler son anda kurtuldu.

"BİR ANDA SES GELDİ"

Yaşanan kazayı anlatan Yasin Ünal, "Yarım saat önce dükkanımızda iş yapıyorduk. Bir anda ses geldi. Ses geldikten sonra hemen kapıya koştum. İlk gördüğüm şey aracın yan yattığı oldu. Daha sonra şoförü, gelen vatandaşlarla beraber ön camdan çıkardık. Polis ekipleri geldi, ifadesine başvurdu. Yaralı yoktu, sadece maddi hasar meydana geldi" dedi.

Kaldırımdakiler son anda kurtuldu.
Kaldırımdakiler son anda kurtuldu.

Kaldırımdakiler son anda kurtuldu.
Kaldırımdakiler son anda kurtuldu.

Araç sahipleri dikkat: Kaza başına 100 bin TL'ye çıktı
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat: Kaza başına 100 bin TL'ye çıktı

Sultangazi'de büyük tehlike: Okul yolundaki hafriyat kamyonları tedirgin ediyor
GÜNDEM
Sultangazi'de büyük tehlike: Okul yolundaki hafriyat kamyonları tedirgin ediyor

Eminönü’nde ceza yiyen taksici: Taksim’de 50 euroya yolcu taşıyorlar
GÜNDEM
Eminönü’nde ceza yiyen taksici: Taksim’de 50 euroya yolcu taşıyorlar
Dünyada rakibi yok

Dünyada rakibi yok

Sakarya'da yetiştiriliyor: Ülkenin yüzde 65'lik ihtiyacını karşılıyor.
Rusyadan Samsunga ambargo

Rusya'dan Samsung'a ambargo

​Ülkede toplamda 61 telefon modeli yasaklandı.
Türkiye - Afrika İş Forumu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

​Genç erişkin çağda daha sık görülüyor.

PKK yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.