Gündem Esenyurtta feci kaza 21 yaşındaki genç midibüsün altında kalarak can verdi
İSTANBUL

Esenyurt’ta feci kaza: 21 yaşındaki genç midibüsün altında kalarak can verdi

Esenyurt’ta cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi İHA
Esenyurt’ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 LFN 174 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma daldı.

İddiaya göre, işten çıktıktan sonra evine doğru giden Emre Ağbulak (21) kaldırımda bulunduğu sırada kontrolden çıkan midibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi.

Talihsiz genci midibüsün altından itfaiye kurtardı

İtfaiye ekipleri midibüsün altında kalan Emre Ağbulağ’ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan genci Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

“Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik”

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi.

İşten gelirken kazayı gördüğünü ifade eden Ramazan Dinç, ‘’Şirketten çıktık, eve geliyorduk. 12.25- 12.30 gibi biz burada durduk. Bizim servis aracımız buradaydı. Aksilik ben bir arkadaş ile konuşmak için kaldırıma çıktım. Bir anda yukarıdan aşağıya doğru araba boşalmış geliyordu. Frenleri tutmuyordu herhalde. Arkadaş beni çekti, ‘Ramazan’ dedi. Ben arkamı döndüm, baktım. Araba direkt bu araya girdi. Hem arabaya hem dükkana girdi. Orada bir arkadaş buradan ‘İyi akşamlar’ dedi, gitti. Kim olduğunu bilmiyorduk. Biz 4 kişi indik servisten 3 kişi vardı. Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik. Daha sonra baktık bizim personel değil, ben buradan ayrıldım. Bu kaza yapan araç içerisinden 10-15 kişi indi. İçinde yaralı yoktu, çünkü herkes apar topar koşarak indi. Kaza olduktan sonra ben hemen gittim. Bu servisin içindeki arkadaşlar aşağıya indi. Kaza yapan aracın sürücü ile personelleri de yaralı değildi. Allaha çok şükür bizim personellere de bir şey olmadı’’ diye konuştu.

Emre Ağbulak
Emre Ağbulak

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada bir servis aracı ve cadde üstündee bulunan bir kafetaryada maddi hasar meydana geldi. Midibüs sürücüsü ve beraberinde bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Karabük’te katliam gibi kaza: Kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

Beş katlı binada çıkan yangın Süper Lig'de oynanan maçı etkiledi: Stadyumu duman bulutu kapladı
FOTOĞRAF 8
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Yangın, saat 21.30 sıralarında Mehmet Ali Akman Mahallesi 42 sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.
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Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, yangın, itfaiye tarafından 1 saat içerisinde söndürüldü.
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Binada oturan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarlarken, çatıda hasar oluştu.
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Binada oturan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarlarken, çatıda hasar oluştu.
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Binada oturan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarlarken, çatıda hasar oluştu.
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Öte yandan, yangın sebebiyle dağılan duman Gürsel Aksel Stadyumu'nu da etkisi altına aldı
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Süper Lig'de Göztepe- Hatayspor karşılamasının oynandığı sırada stadyumu beyaz duman bulutu kapladı.
Beş katlı binada çıkan yangın Süper Lig'de oynanan maçı etkiledi: Stadyumu duman bulutu kapladı
İzmir'in Konak ilçesinde, 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın söndürülürken dağılan duman Gürsel Aksel Stadyumu'nu da etkisi altına aldı. Süper Lig'de Göztepe- Hatayspor karşılamasının oynandığı sırada stadyumu beyaz duman bulutu kapladı.

Kocaeli'nde korkunç kaza: Parçalara ayrıldı yaralı sürücü bir saatte kurtarıldı
FOTOĞRAF 10
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Kaza 03.50 sıralarında İzmit D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre Dursun D. (55) idaresindeki sanayi makinaları yüklü 34 ET 4124 plakalı Mercedes marka tır, İzmit D100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
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Savrulmaya başlayan tır, orta refüjdeki beton bariyerleri parçalayarak refüje devrildi.
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Kazanın şiddetiyle devrilen tırın motoru yerinden fırlayarak yola savrulurken, parçalara ayrılan çekici bölümünde sıkışan sürücü ise yaralandı.
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Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından çekici kısmı kesilerek yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşarak ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kazada yola devrilen tır dorsesi sebebiyle ise D100 karayolunda trafik, yaklaşık 2 saat boyunca iki yönlü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yerine çağrılan çekiciler ile devrilen dorse ve parçalanan tır çekicisinin kaldırılmasının arından trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Parçalara ayrılan tırda sıkışan yaralı sürücüyü 1 saatte kurtardılar
Title
Parçalara ayrılan tırda sıkışan yaralı sürücüyü 1 saatte kurtardılar
Kocaeli'nde korkunç kaza: Parçalara ayrıldı yaralı sürücü bir saatte kurtarıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolunda kontrolden çıkan tırın beton bariyerleri parçalayarak orta refüje devrilmesi neticesinde, parçalara ayrılan sürücü kabininde sıkışan sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışması neticesinde sürücüyü yaralı olarak kurtardı.


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