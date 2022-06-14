Esenyurt'ta genç kızı tartıştığı annesini sokak ortasında bıçakladı
Esenyurt'ta bir anne ile kızı arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Kanlar içerisinde kendisini sokağa atan kadın çevredeki vatandaşlardan ambulans talebinde bulundu. Bıçaklı saldırgan ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Esra G., tartıştığı annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan kız, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, yaralı annenin olay sonrası yaşadıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Hamide G. ve kızı Esra G., evde tartışmaya başladı. Annesinin kendisini darbetmesi üzerine kız, Hamide G.’yi mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne, kendisini dışarı atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır şekilde yaralanan kadını, hastaneye kaldırdı. Saldırgan kız ise olay yerinde polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Esra G.’nin 3 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, annenin hastanede tedavisi devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamam Esra G., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Bıçaklamanın ardından annenin kanlar içinde yerde yattığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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"KANLAR İÇİNDEYDİ"
Olayın görgü tanığı Mehmet Gülmez, "Bir kadının bağırma seslerini duydum. Kanlar içindeydi. O arada hemen ambulansı aradım. Kızı tarafından bıçaklanmış. Ambulans ve olay yeri inceleme geldi. Polisler geldi, kızı alıp götürdüler. Bildiğim kadarıyla bu kadar" dedi.
"KADIN 'ALLAH RIZASI İÇİN BENİ KURTARIN' DİYORDU"
Olay hakkında konuşan esnaf Mehmet Gülmez ise, "Bağırma sesleri duyduktan sonra bir kadının yaralı bir şekilde yerde yattığını gördüm. 'Allah rızası için ambulans çağırın' diye bağırıyordu. Ben de ambulansı aradım. Ambulans geldi ve yaralıyı alıp götürdü. Bildiğime göre anne ile kızı arasında yaşanmış. Kız annesini bıçaklamış. Kızı bıçakladıktan sonra kadın kendini dışarı atmış. Ben kızın çıktığını gördüm. Gitmiş polise teslim olmuş. Kadın 'Allah rızası için beni kurtarın, ambulans çağırın' diyordu" dedi.