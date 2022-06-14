Esenyurt'ta genç kızı tartıştığı annesini sokak ortasında bıçakladı

Esra G., tartıştığı annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan kız, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, yaralı annenin olay sonrası yaşadıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Hamide G. ve kızı Esra G., evde tartışmaya başladı. Annesinin kendisini darbetmesi üzerine kız, Hamide G.’yi mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne, kendisini dışarı atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır şekilde yaralanan kadını, hastaneye kaldırdı. Saldırgan kız ise olay yerinde polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Esra G.’nin 3 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, annenin hastanede tedavisi devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamam Esra G., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Bıçaklamanın ardından annenin kanlar içinde yerde yattığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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"KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayın görgü tanığı Mehmet Gülmez, "Bir kadının bağırma seslerini duydum. Kanlar içindeydi. O arada hemen ambulansı aradım. Kızı tarafından bıçaklanmış. Ambulans ve olay yeri inceleme geldi. Polisler geldi, kızı alıp götürdüler. Bildiğim kadarıyla bu kadar" dedi.

"KADIN 'ALLAH RIZASI İÇİN BENİ KURTARIN' DİYORDU"

Olay hakkında konuşan esnaf Mehmet Gülmez ise, "Bağırma sesleri duyduktan sonra bir kadının yaralı bir şekilde yerde yattığını gördüm. 'Allah rızası için ambulans çağırın' diye bağırıyordu. Ben de ambulansı aradım. Ambulans geldi ve yaralıyı alıp götürdü. Bildiğime göre anne ile kızı arasında yaşanmış. Kız annesini bıçaklamış. Kızı bıçakladıktan sonra kadın kendini dışarı atmış. Ben kızın çıktığını gördüm. Gitmiş polise teslim olmuş. Kadın 'Allah rızası için beni kurtarın, ambulans çağırın' diyordu" dedi.

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DÜNYA Avrupa'da kadın ve çocuklara yönelik cinayet oranı endişe verici

FOTOĞRAF 11 Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yaptı. Ekipler, Yalçın ve Akköse'nin evden çıkıp, bindikleri otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde ormanda buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlanıldı. Alanda inceleme yapan ekipler, ikilinin en son birlikte görüldüğü Mustafa A.'yı gözaltına aldı. HASAN İLE İSMAİL'İ VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ<br><br>Mustafa A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, iki gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, daha sonra da Yalçın ve Akköse'nin kaçtığını söylediği belirtildi. Mustafa A.'nın, Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle cezaevine girdiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ayrıca olaya karıştığı ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. SU KUYUSU BOŞALTILDI, ARAMA BAŞLATILDI<br><br>Şüphelilerden birinin, kayıp gençlerin Serinhisar ilçesi Develikuyusu mevkisinde olabileceğini söylemesi üzerine ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa süre önce toprak ve kaya parçaları ile doldurulduğunu belirledi. 25 metre derinliğindeki su kuyusunun boşaltılmasına karar verilip, itfaiyeden yardım istendi. Kuyunun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Dün kuyunun boşaltılması için çalışma başlatıldı. Önce kepçe ile kuyunun etrafı kazılmaya başlandı. Havanın kararması ile kuyunun etrafı dev spot ışıklarıyla aydınlatıldı. Kazı çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdü ancak bir sonuç alınamadı. Kuyudaki arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Öte yandan kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesi kız arkadaşını aradığı ortaya çıktı. Kız arkadaşının polise verdiği ifadesinde, \"Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp, 'Mustafa A.'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı\" dediği belirtildi. Kenti karıştıran cinayet: Cesedi kuyuda aranan gençlerle ilgili önemli gelişme, son mesaj ortaya çıktı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gittikleri yaylada kaybolan, yapılan aramada bölgede kan izleri, otomobilleri terk edilmiş, cep telefonları ise parçalanmış bulunan İsmail Yalçın (19) ile Hasan Akköse'yi (17) kuyuda arama çalışmaları 2'nci gününe girdi. Bu arada Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesinde kız arkadaşını arayıp, "Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp, 'Mustafa A.'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı" dediği ortaya çıktı.

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