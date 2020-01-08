Gündem Esenyurtta hareketli dakikalar Kendini odaya kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı
İSTANBUL

Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Kendini odaya kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı

Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Kendini odaya kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin evine icra için gelen avukat ve polisleri ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Kendini odaya kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı. Olayın meydana geldiği sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'daki olay öğle saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada bulunan bir daireye icra için gelen avukat ve polislere ev sahibi engel olmak istedi.

Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Fabrika baskınına baskın
GÜNDEM
Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Fabrika baskınına baskın

DHA
Kendini odaya kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı.

İddialara göre, şüpheli ekiplere direnerek, "Silahla öldürürüm sizi" dedi. Bu sırada odaya kaçarak kendini kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı.

DHA
Kendini odaya kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı.

İhbar üzerine olayın yaşandığı noktaya çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Evde yapılan aramalarda herhangi bir silaha rastlanamazken, gözaltına alınan kişinin icra işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmesi bekleniyor. Polis ve icra ekiplerinin dairede ki çalışmaları sürüyor.

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