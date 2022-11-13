Esenyurt'ta isyan ettiren kaza: Aleyna yoğun bakımda ehliyetsiz sürücü serbest

Korkunç kaza Esenyurt'ta meydana geldi. Kuaför dükkanında çalışan 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, geçen salı günü saat 20.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında inerek evine yürümeye başladı. Bu sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarına yöneldi. Otomobil AVM önünde Aleyna Nur Gökçe'ye hızla çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.
ALEYNA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR: SÜRÜCÜ SERBEST
Aleyna Nur Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Aile, kafatasında kırıkların mevcut olduğunu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu belirtti.
Aile, adli kontrolle serbest kalan sürücü Sezer H'nin (35) ehliyetsiz ve alkollü olduğunu öne sürdü. Hastane önünde bekleyen anne Döndü Çalboğazlı duruma tepki gösterdi.
Anne Döndü Çalboğazlı ve ağabeyi Hakan Gökçe
'DOKTOR 'MUCİZE BEKLEYİN DİYOR', EVİMİN NEŞESİYDİ' Anne Döndü Çalboğazlı, "Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'Sadece mucize bekleyin' diyor. Kuran-ı Kerim okuyorum başında, başka bir şey yok. Sadece kalbi atıyor. Melekti yavrum, evimin neşesiydi. Yavrum hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum. Ben burada böyle değilim gece, gündüz böyleyim. Kalbim yanıyor, burayı sadece anneler anlar. Bu başka acıya benzemiyor. Anne acısını anne olan bilir. Ben her şeye katlandım ama bu çok zormuş. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. 'HEM EHLİYETSİZ HEM ALKOLLÜ' İDDİASI
Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe ise "Sürücü 2 ay önce ehliyetini kaptırmış. Hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim makineye bağlı yaşıyor şu an. Nasıl serbest bırakılıyor? Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor" diye konuştu.
Aleyna Nur'un babası Recep Gökçe
"SADECE MAKİNEYLE NEFES ALABİLİYOR" Aleyna Nur'un babası Recep Gökçe de "Kazanın gerçekleşmesini bir arkadaşımdan haber aldım. Acım çok büyük kızım şu anda entübe makinesine bağlı yaşıyor. Bu kişi serbest bırakılıyor. Adalet istiyorum içimiz yanıyor bizim. Makineye bağlı yaşıyor, nefes alma yok, bilinç yok sadece makineyle nefes alabiliyor. Beyninden henüz tepki gelmedi" dedi. "SÜRÜCÜ ÇARPTIKTAN SONRA ELİNİ YÜZÜNÜ YIKADI"
Görgü tanığı Erhan Akdeniz de,
"Akşam saatlerinde burada bir araç çok hızlı geliyordu. Bir kız da AVM'ye gidiyordu, önündeki minibüs durunca, araç fren yapmayıp direkt o tarafa kırıp kıza çarptı. Sürücü kaçmadı burada bekledi. Alkollü olup olmadığından emin değilim ama lavaboya gitti, elini yüzünü yıkadı bekledi" diye konuştu.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜNÜN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan Esenyurt'taki AVM önünde gerçekleşen kaza güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil hızla yol kenarına yöneliyor. Otomobil burada Aleyna Nur Gökçe'ye çarpıyor.
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Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenli olarak mesire alanları, dini mekanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerdeki şişeler ve plastik bardaklardan parmak izi alıyor.
Parmak izi tespiti gerçekleştirilen kişilere çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi ve ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçlarından adli işlem yapılıyor.
Yeşil Isparta Doğa Dostu Şehir sloganıyla yürütülen uygulamada analizleri alınan atıklar, Isparta Belediyesi ekiplerince temizleniyor.
Olay yeri İnceleme Şube Müdürü Komiser Sinan Akdeniz, kentteki adli olayların çözümü dışında çevreyi kirletenlerin tespitinin de yapıldığını söyledi.
Çevreyi kirletenlerin tespiti çalışmalarının paydaş kurumlarla titizlikle devam ettiğini belirten Akdeniz, Cam şişeler, sigara izmaritleri, plastik bardaklar, plastik şişelerle çevre kirletiliyor. Vatandaşlarımız, çevrenin kirletilmemesi konusunda bilgilendiriliyor. Yaz aylarında cam ve benzeri malzemelerin yangın çıkarması da engelleniyor diye konuştu.
Çöp atarken iki kez düşünün: Doğayı kirletenler parmak izlerinden tespit ediliyor
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri doğayı kirletenler için harekete geçti. Halka açık alanları kirleten kişiler artık atıklardaki parmak izinden tespit edilecek. Ekipler çöp atanlar için adli işlem başlatıyor.
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Bu yıl İstanbula kış erken geliyor. Uzmanlar, sıcak günlerin yakında biteceğini söyleyerek, 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz dedi.
Meteoroloji ise güncel hava durumu raporunu yayımladı. 4 il için ise saat verilerek sağanak yağış etkili olacağı belirtildi.
Uzmanlar bu yıl kışı erken geleceğini belirterek vatandaşı uyardı. Sibiryadan gelen soğuk hava dalgasına dikkat çeken İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralıkın 10-15i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. ifadesinde bulundu. İşte güncel hava durumu raporu...
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünün soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin tahmin ediliğini dile getiren Dr. Bozyurt, Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti.
Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor.Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor.
PASTIRMA YAZININ TARİHİ DEĞİŞTİBu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihleri değişti. Bu sene yaklaşık bir hafta 10 gün erkene alındı. Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor. Aslında bu hafta oldukça yağışlı ve soğuk havayı bekliyorduk fakat bu yüksek basınç buna pek izin vermiyor. Dolayısıyla kuzeydeki soğuk havalar buraya pek dokunamıyor dedi.
İSTANBULA OCAK AYINDA KAR YAĞACAKÖzellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralıkın 10-15i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralıkın 20sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.
Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolunun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek. Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.
Sibirya soğukları etkisini gösterecek: "La Nina kışı" etkisi geliyor
Bu yıl İstanbul'a kış erken geliyor. Uzmanlar, sıcak günlerin yakında biteceğini söyleyerek, "2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz." ifadesinde bulundu. Meteoroloji ise güncel hava durumu raporunu yayımladı. 4 il için ise saat verilerek sağanak yağış etkili olacağı belirtildi.
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Güçlü bir hafıza için dikkat edilmesi gereken en önemli olan nokta, sağlıklı bir beslenme modelini uygulamaktır diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sözlerine şöyle devam etti: Bu beslenme modeli, sebze, meyve içermeli. Sağlıklı yağ kaynağı olarak zeytinyağı ve ceviz, badem ile fındık gibi yağlı tohumlardan oluşmalı. Protein kaynağı yumurta, omega 3 içeriğine sahip olan yağlı balıklar ve bitkisel protein içeren kuru baklagillerden oluşmalı.
Yapılan çalışmalar sonucunda; diğer beslenme modelleriyle kıyaslandığında, bu tip beslenme modelinin zihinsel fonksiyonları güçlendirmesinin yanı sıra kalp ve kan damarlarını da koruduğu tespit edildi. Peki güçlü bir hafızaya sahip olmak için hangi besinleri sofradan eksik etmemek gerekiyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz beyin fonksiyonlarını destekleyen besinleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
YAĞLI BALIKSomon, hamsi, sardalya ve deniz levreği gibi yağlı balıklar, sağlıklı doymamış yağ olan omega 3 kaynaklarından oldukça zenginler. Yapılan çalışmalarda; Alzheimer hastalarında beyin kümelerine hasar veren beta-amyloid adlı protein, omega 3 ile beslenen kişilerin kan düzeylerinde düşük olarak saptanmış. Omega 3 içeriği yüksek olan balık, aynı zamanda beynin gri bölgesinde bulunan ve beyin hücre zarları için hayati önem taşıyan DHA kaynağı.
Omega 3 yağ asitleri özellikle DHAnın beyin hücreleri arasındaki iletişimi artırıyor. Bu özelliği sayesinde unutkanlık, bunama ve diğer nörolojik sorun ile hastalıklara karşı koruyucu olabiliyor ve hafızayı güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz unutkanlığa karşı haftada en az 2 kez balık tüketmemiz gerektiğini belirterek, Ancak balığın düşük civa içeriğine sahip olmasına dikkat edin. Köpek balığı, kral uskumru, turna balığı, kılıç balığı, ton balığı gibi büyük ve yaşlı balıklar daha fazla civa içerebiliyor.
KABAK ÇEKİRDEĞİGüçlü bir antioksidan kaynağı olan kabak çekirdeği beyni serbest radikal hasarından koruyor, bu sayede hücreler savunmasız kalmıyor ve hafıza gerilemiyor. Kabak çekirdeği aynı zamanda iyi bir magnezyum ve çinko kaynağı. Magnezyum öğrenme ve hafıza için çok önemli bir mineral. Günde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği tüketebilirsiniz.
NARDoğal bir bitki pigmenti olan flavonoidler, çilek, yabanmersini, böğürtlen, nar, mürdüm eriği,frambuaz ile siyah dut gibi kırmızı ve mor meyvelere renk vermelerinin yanı sıra hafızanın güçlenmesine de yardım ediyor. 2012 yılında Annals of Neurology Dergisinde yayımlanan bir makalede; her hafta, 2 veya daha fazla porsiyon çilek ve yaban mersini tüketen kadınlarda, hafıza kaybının 2,5 yıl daha gerilediği belirtilmiş.
CEVİZKuruyemişler iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynakları arasında yer alıyor. Bunların arasında,cevizin hafızayı güçlendirmede çok etkili olduğu belirtiliyor. 2015 yılında UCLAda (University of California, Los Angeles) yapılan bir çalışmada; yeterli ve dengeli ceviz tüketiminin; öğrenmek, hatırlamak, uyarıları almak, iletişim kurmak, duyguları düzenlemek ve karar vermek gibi durumlarda başarıyı saptayan bilişsel testin başarısını arttırdığı belirlenmiş.Ceviz aynı zamanda E vitamini, diğer bir ifadeyle alfa-tokoferol içeriyor. E vitamini düşük olan kişilerde düşük bir hafıza performansı tespit edilmiş. Dolayısıyla günde 3 tam ceviz tüketmeye özen gösterin.
ISPANAKIspanak, lahana, roka ve maydanoz gibi yeşil sebzeler beyin sağlığına iyi gelen K vitamini, beta karoten, lutein ve folat içeriyorlar. Araştırmalara göre; bu besinler zihinsel gerilemeyi yüzde 40 oranında yavaşlatıyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz beyin sağlığı için önemli olan sebzeleri haftada 2 kez sofranızda mutlaka bulundurmanız gerektiğine dikkat çekerek, Ancak yeşil yapraklı sebzeleri satın aldıktan sonra en geç 4 gün içinde tüketmeniz gerekiyor, aksi halde içeriğindeki folat, karotenoid ile flavonoid miktarı azalıyor diyor.
YUMURTAHarvard Medical School, Pediatrik Epilepsi Araştırma Merkezinde yapılan bir çalışmada; yumurta sarısında bulunan kolin sayesinde, epilepsi nöbeti kaynaklı hafıza kaybında azalma olduğu ortaya konmuş. Ayrıca kolin ve insan zihni ile algılama düzeyleri arasında güçlü kanıtlar bulunmuş; örneğin hafıza ve öğrenme becerilerini geliştirmesi gibi.Yumurta aynı zamanda iyi bir B12 kaynağı. Kanda düşük B12 seviyesinin zayıf hafıza ve düşük öğrenme kapasitesiyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Yumurtada bulunan protein, B, D ve E vitamini de hafızayı güçlendiriyor. Yumurtanın beyazı kadar sarısı da bir o kadar faydalı. Bu önemli yararları nedeniyle her gün bir adet yumurta tüketmeye özen gösterin.
ZEYTİNYAĞIBir çalışmada, zeytinyağının içeriğindeki oleocanthal sayesinde Alzheimer hastalığı riskini azalttığı ortaya konmuş. Zeytinyağı bu etkiyi oleocanthalın, beyin hücrelerinde birikip hasar veren beta-amyloid plakların oluşmasını önlemesi sayesinde sağlıyor. Ayrıca içeriğindeki zengin E vitamininin zihinsel kapasiteyi artırdığı ileri sürülüyor.
ZERDEÇALAmerikada yürütülen bir çalışmada, zerdeçalın etkin maddesi kurkuminin Alzheimer hastalarında görülen amyloid plaklarını temizleyen makrofajlara yardım ettiği tespit edilmiş. İmmün sistemde önemli rol oynayan makrofajlar enflamasyona sebep olan yabancı proteinleri ve onların etkilerini ortadan kaldırıyor, ölü ve yaşlanmış hücreleri parçalıyor. Kurkumin güçlü bir antioksidan, bu sayede beyni lipit peroksidasyonundan (yağların yapısal değişikliğe uğraması) ve nitrik oksit radikallerinden koruyor.
BİTTER ÇİKOLATABitter çikolatada bulunan kakao flavonoidleri öğrenmek ve hatırlamak, uyarıları almak, iletişim kurmak, duyguları düzenlemek ve karar vermek gibi bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor, öğrenme ile hafıza üzerinde olumlu etki ediyorlar. Flavonoidler yaşlanmayla oluşan zihinsel gerilemeyi de yavaşlatıyorlar. Haftada 40 gram bitter çikolata tüketebilirsiniz.
MERCİMEKMercimek, nohut, soya fasulyesi ve kuru fasulye gibi kuru baklagiller; folat, potasyum ile demir içeriyorlar. İçeriklerindeki folat sayesinde her yaş grubunda hafıza performansını olumlu etkiliyorlar. Pennsylvania Eyalet Üniversitesinde yapılan bir çalışmada; demir eksikliği olan genç kadınlarda, demir eksikliğine bağlı unutkanlık oluştuğu saptanmış.
HURMAHurma, hafızayı güçlendirerek beyni adeta besliyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde beyin hücrelerini koruyor ve beynin yaşlanmasını durduruyor.
Etkisi doktorları bile şaşırtıyor: Beynin en önemli gıdası açıklandı
Yaşlandıkça ortaya çıkan sağlık problemlerinden biri hafıza problemleridir. Unutkanlık, günlük hayatı zorladığı gibi beyinde bazı problemler olduğunu gösterir. Uzmanlar, beyin hücrelerini yenileyen ve beynin yaşlanmasını durduran besini açıkladı. Beynin en önemli gıdası olan bu besin, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde unutkanlığı bitiriyor. Beyin sağlığı için mutlaka tüketilmesi gereken bu besin, aynı zamanda birçok hastalığa karşı koruyor. İşte beyni koruyan mucizevi besinler.