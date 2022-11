Esenyurt'ta isyan ettiren kaza: Aleyna yoğun bakımda ehliyetsiz sürücü serbest

Korkunç kaza Esenyurt'ta meydana geldi. Kuaför dükkanında çalışan 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, geçen salı günü saat 20.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında inerek evine yürümeye başladı. Bu sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarına yöneldi. Otomobil AVM önünde Aleyna Nur Gökçe'ye hızla çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.

ALEYNA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR: SÜRÜCÜ SERBEST

Aleyna Nur Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aile, kafatasında kırıkların mevcut olduğunu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu belirtti.

Aile, adli kontrolle serbest kalan sürücü Sezer H'nin (35) ehliyetsiz ve alkollü olduğunu öne sürdü. Hastane önünde bekleyen anne Döndü Çalboğazlı duruma tepki gösterdi.

Anne Döndü Çalboğazlı ve ağabeyi Hakan Gökçe

'DOKTOR 'MUCİZE BEKLEYİN DİYOR', EVİMİN NEŞESİYDİ'



Anne Döndü Çalboğazlı, "Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'Sadece mucize bekleyin' diyor. Kuran-ı Kerim okuyorum başında, başka bir şey yok. Sadece kalbi atıyor. Melekti yavrum, evimin neşesiydi. Yavrum hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum. Ben burada böyle değilim gece, gündüz böyleyim. Kalbim yanıyor, burayı sadece anneler anlar. Bu başka acıya benzemiyor. Anne acısını anne olan bilir. Ben her şeye katlandım ama bu çok zormuş. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

'HEM EHLİYETSİZ HEM ALKOLLÜ' İDDİASI



Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe ise "Sürücü 2 ay önce ehliyetini kaptırmış. Hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim makineye bağlı yaşıyor şu an. Nasıl serbest bırakılıyor? Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor" diye konuştu.

Aleyna Nur'un babası Recep Gökçe

"SADECE MAKİNEYLE NEFES ALABİLİYOR"



Aleyna Nur'un babası Recep Gökçe de "Kazanın gerçekleşmesini bir arkadaşımdan haber aldım. Acım çok büyük kızım şu anda entübe makinesine bağlı yaşıyor. Bu kişi serbest bırakılıyor. Adalet istiyorum içimiz yanıyor bizim. Makineye bağlı yaşıyor, nefes alma yok, bilinç yok sadece makineyle nefes alabiliyor. Beyninden henüz tepki gelmedi" dedi.



Aleyna Nur Gökçe

"SÜRÜCÜ ÇARPTIKTAN SONRA ELİNİ YÜZÜNÜ YIKADI"

Görgü tanığı Erhan Akdeniz de, "Akşam saatlerinde burada bir araç çok hızlı geliyordu. Bir kız da AVM'ye gidiyordu, önündeki minibüs durunca, araç fren yapmayıp direkt o tarafa kırıp kıza çarptı. Sürücü kaçmadı burada bekledi. Alkollü olup olmadığından emin değilim ama lavaboya gitti, elini yüzünü yıkadı bekledi" diye konuştu.



Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜNÜN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Esenyurt'taki AVM önünde gerçekleşen kaza güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil hızla yol kenarına yöneliyor. Otomobil burada Aleyna Nur Gökçe'ye çarpıyor.

