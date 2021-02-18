Gündem Esenyurtta karlı yolda kayan otomobil duvara çarpıp savruldu
İSTANBUL

Esenyurt'ta karlı yolda kayan otomobil duvara çarpıp savruldu

Esenyurt'ta karlı yolda kayan otomobil duvara çarpıp savruldu

Esenyurt'ta karlı yolda kayarak sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, duvara çarpıp savrulduktan sonra park halindeki minibüse de çarparak durabildi. Yoldaki iki kişi savrulan otomobil ile çarptığı minibüs arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Esenyurt'taki aracın duvara çarpma anı.
Esenyurt'taki aracın duvara çarpma anı.

Esenyurt'ta karlı ve buzlu yolda yokuş aşağı inerken kayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan minibüse de çarparak durabildi. Yoldaki iki kişi, kaçarak savrulan otomobil ile çarptığı minibüs arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yokuş aşağı inerken kaydığı, kaldırıma çıkıp duvara çarptığı ve savrularak park halindeki minibüse çarpıp durduğu görülüyor. İki kişinin kaçarak, savrulan otomobil ile minibüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu kameraya yansıyor.

Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
FOTOĞRAF 11
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İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından gece buzlanma ve don meydana geldi.
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Kağıthane'de dik yokuşlarda yürümek isteyenler ayakta durmakta güçlük çekti.
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Merdiven korkulularını tutarak ilerlemeye çalışan bazı vatandaşlar düşmekten kurtulamadı.
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Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Title
Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Title
Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Title
Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Title
Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Title
Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Title
Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Title
Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde don ve buzlanma yaşandı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar buz tutan yolları ve merdivenleri geçmek için büyük çaba harcadı.


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