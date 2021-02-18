Esenyurt'ta karlı yolda kayan otomobil duvara çarpıp savruldu

Esenyurt'ta karlı ve buzlu yolda yokuş aşağı inerken kayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan minibüse de çarparak durabildi. Yoldaki iki kişi, kaçarak savrulan otomobil ile çarptığı minibüs arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yokuş aşağı inerken kaydığı, kaldırıma çıkıp duvara çarptığı ve savrularak park halindeki minibüse çarpıp durduğu görülüyor. İki kişinin kaçarak, savrulan otomobil ile minibüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu kameraya yansıyor.

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