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Esenyurt'ta korku dolu anlar: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı 'Ölüyorum' diye bağırdı

İstanbul Esenyurt’ta iki grubun tartışmasında ortalık savaş alanına dönerken, bir şahıs kurşun yağdırarak kaçtı. Olayda yaralanan vatandaş, sokak ortasında “Ölüyorum” diye bağırdı.

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Haber Merkezi İHA
Esenyurtta korku dolu anlar: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı Ölüyorum diye bağırdı
Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bir araca bindirilerek hastaneye götürüldü.

İstanbul'daki olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki grup şahıs arasında nedeni bilinmeyen tartışma yaşandı. Şahısların arasındaki kavga sokak sakinlerince paniğe neden olurken, şüphelilerden biri silahla ateş etmeye başladı.

Kurşunların isabet ettiği vatandaş yaraladı. Vurulan şahıs “Ölüyorum” diyerek bağırmaya başladı. Kurşun yağdıran şüpheli olay sonrası kayıplara karıştı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bir araca bindirilerek hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine sokağa polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

"Yaralı yerde ‘Ben ölüyorum’ diye bağırıyordu"

Olay hakkında konuşan sokak sakini Mehmet Dilek, "Ben içeride oturuyordum. Silah sesini duyarak dışarı çıktım. Burası çok kalabalıktı ve yerde bir yaralı gördüm. Yaralı yerde ‘Ben ölüyorum’ diye bağırıyordu. Korkmamak elde değil. İnsan çok korkuyor” şeklinde konuştu.
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