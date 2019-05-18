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Gündem Esenyurtta kovalamaca Jandarmayla çatıştılar
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3. SAYFA İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta çatışma - Esenyurt'ta jandarmaya silahla ateş ettiler

Esenyurt'ta kovalamaca: Jandarmayla çatıştılar

Esenyurt’ta, İstanbul İl Jandarma ekipleri ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliler arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Jandarma ekipleri, aracı çarparak durdururken çıkan çatışmada 2 şüpheli yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Esenyurt’ta, jandarma ve zehir tacirleri arasında çatışma.
Esenyurt’ta, jandarma ve zehir tacirleri arasında çatışma.

Olay, Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri sivil ekip aracı ile uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin içinde olduğu aracı kovalıyordu.

Yaşanan kovalamaca jandarma ekiplerinin şüphelilerin içinde bulunduğu araca çarparak durdurması ile son buldu.

Jandarma ekiplerine ateş açtılar

Zanlılar, silahlarına davranarak jandarma ekiplerine ateş edince karşılıklı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 şahıs yaralanarak kaçtı.

İHA
Jandarma ekipleri, şüphelilerin aracına vurarak durdurmaya çalıştı.

Şüpheliler yaralı halde fazla uzağa gidemezken, ihbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise geniş kapsamlı incelemeye başladı.

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