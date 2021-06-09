Gündem Esenyurtta küçük çocuk ihmal kurbanı oluyordu Oturmak istediği mermerle 10 metre yükseklikten boşluğa düştü
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Esenyurt'ta küçük çocuk ihmal kurbanı oluyordu: Oturmak istediği mermerle 10 metre yükseklikten boşluğa düştü

İstanbul Esenyurt'ta yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Esenyurtta küçük çocuk ihmal kurbanı oluyordu: Oturmak istediği mermerle 10 metre yükseklikten boşluğa düştü
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Esenyurt'taki olay, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki binanın önünde meydana geldi. 8 yaşındaki Ahmet Cebe, yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda yerinden oynayan mermer, küçük çocukla birlikte binanın alt katındaki beton zemine düştü.

DHA

İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Ekipler ağır yaralı çocuğu hastaneye kaldırırken, olay yeri güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay yerine gelen Cebe'nin annesi ise fenalık geçirdi.

DHA

Çocuğa ilk müdahaleyi yapanlardan adını söylemek istemeyen bir kişi, "Büyük gürültüyü duyunca 'bir araç mı uçtu' dedim. Baktım bir çocuk yerde yatıyor. Koştum hemen polisi aradım. Nabzı atıyordu. Elinde kamyonu da var. Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit. Belediye buna nasıl izin vermiş? Bu olayda da hem belediyeyi, hem müteahhidi dava edeceksin. Burası böyle bırakılabilir mi, böyle saçmalık olur mu?" dedi.

DHA

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