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İSTANBUL

Esenyurt'ta panik anları: 38 katlı binada yangın çıktı

Esenyurt'ta 38 katlı binanın 27'nci katında yangın çıktı. Patlamanın ardından çıktığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Binada çıkan yangın, çevredekilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Esenyurtta panik anları: 38 katlı binada yangın çıktı
38 katlı binanın 27. katındaki yangın cep telefonları tarafından böyle görüntülendi.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Sultaniye Mahallesi 350 Sokak üzerinde bulunan 38 katlı binanın 27'nci katında meydana geldi.

ÖNCE PATLAMA ARDINDAN YANGIN

İddiaya göre, dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sonrasında dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle daireden bazı parçalar çevreye saçıldı. Binada yaşayanlar ise panik halinde dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de alevlere müdahale etti.

ÖLEN VE YARALANAN YOK

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan binanın 27'nci katından yükselen alevler, çevredekilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Yangının ardından apartman sakinlerinin bahçeye indikleri görüldü.

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