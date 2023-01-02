Gündem Esenyurtta şiddet gören köpek kurtarılırken sahibi gözaltına alındı
İSTANBUL

Esenyurt'ta şiddet gören köpek kurtarılırken sahibi gözaltına alındı

Esenyurt'ta yaşadığı dairede köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H., polis tarafından gözaltına alındı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından site önünde toplanan hayvanseverler, gözaltına alınan R.H.'ye tepki gösterdi.

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Haber Merkezi DHA
Esenyurtta şiddet gören köpek kurtarılırken sahibi gözaltına alındı
Şiddet gören köpek belediye barınağına götürüldü.

Olay, Esenyurt'ta bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki dairede yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H.'nin köpeğine şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Olayı duyan hayvanseverler ise sitenin önünde toplandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büroya bağlı polis ekipleri, siteye gelerek köpeğe şiddet uygulayan R.H.'yi gözaltına aldı. Şiddet gören köpek, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "01.01.2023 tarihinde bir sosyal medya platformunda incelenen görüntülerde, Esenyurt ilçesindeki bir sitede yer alan ikamet içerisinde köpeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğu görülmüş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu ikametin Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldiği belirlenmiş, ikamette yapılan kontrolde görüntülerdeki şahsın Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H. isimli şahıs olduğu görülmüştür. İkamette yer alan 2 köpek belediye görevlilerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve “5199 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile “Mala Zarar Verme" suçlarından hakkında adli işlem başlatılan şahıs, 02.01.2023 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Ünlü ismin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi.
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Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oyunculuk yapan ayrıca senaristlik de icra eden 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi’nde oturan akrabalarının evine gitti.
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Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı.
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Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı.Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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Ünlü ismin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi
Bursa'da ünlü oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile akşam yemediğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi
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İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sis gece yarısından itibaren etkisini arttırdı.
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Anadolu Yakası’nda E5 kara yolu üzerinde araçlar dörtlülerini yakarak ilerlerken bazı araçların sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için yol kenarında bekleme yaptığı görüldü.
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. Yoğun sis nedeniyle kayganlaşan E5 kara yolunda sürücüler kontrollü ve yavaş bir şekilde ilerledi. Altunizade - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de benzer görüntüler kaydedildi.
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Marmara bölgesinde etkili olan sis, Bursa’da da etkisini gösterdi. Gece saatlerinde şehir merkezini kaplayan sisli havada görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı son değerlendirmede Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısı vermişti.
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Uyarıların ardından Bursa’da gece saatlerinde sisli hava etkisini göstermeye başladı. Şehir merkezini esir alan puslu havada görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü görüldü.
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Bazı binalar sisten görünmezken, bazı sürücüler yolda kazaya karışmamak için araçlarının dörtlülerini yakarak seyir etti.
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi
İstanbul Anadolu Yakası'nda gece yarısından itibaren yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken E5 kara yolunda sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi. Sis Bursa'da da etkisini gösterdi. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bostancı sahilde korkutan yangın: Altı tekne küle döndü
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Yangın sabah saat 05.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan yat limanında meydana geldi.
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İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede dumanların yükseldiği tekneler bir anda alev topuna döndü.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çevre ilçelerden itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan teknelere müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Yangının diğer teknelere sıçramaması için tekneler güvenli bölgeye çekildi.
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Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 6 teknenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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Yangının meydana geldiği limanda bekçi olarak çalışan Atilla Yalın Saat 05.00 sularında görev bölgemde duruyordum. Yan taraftaki iş arkadaşımın yerinde olmadığını gördüm. Kulübeden çıkınca baktığımda tekneler alev almıştı. İtfaiye ekiplerimiz sayesinde yangına müdahale edildi. Yaralımız ve can kaybımız yok. Yangının sebebi elektrik kontağı olduğu belirtildi. Şu ana kadar 6 teknemiz yandı. dedi.
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Bostancı sahilde korkutan yangın: Altı tekne küle döndü
Kadıköy Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. Alevler diğer teknelere sıçrarken, bu sırada 6 tekne yanarak kullanılamaz geldi.


Bir başka örneği yok

Bir başka örneği yok

​Ölen eşi için öyle bir şey yaptı ki.
Dünyanın üçüncü Avrupanın en uzunu

Dünyanın üçüncü Avrupa'nın en uzunu

Keskin virajlar ve rampalar projeyle ortadan kalkmış olacak.
Cumhurunyüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

Enflasyon farkına eklenerek maaşlara yansıtılacak.

​CHP-İYİ Parti sürtüşmesine küçük ortaklar tepki gösteriyor.

2023 'enerji yılı' olacak​.
Esenyurt'ta<br>kiracı dehşeti

Esenyurt'ta
kiracı dehşeti

Bıçakla evini basıp ortalığı birbirine kattı.

​Bostancı sahilde korkutan yangın.

​Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

​Zehirlenenler arasında sosyal medya fenomeni de var.

​İslâm'ın Avrupa'da ortaya koyduğu muhteşem medeniyet.

​Şok Market'ten kampanya.

​İşgalci güç 48 çocuğu öldürdü.

​Fabrika gibi hizmet veriyor.
Acımız üzerinden<br>hesaplaşmayın

Acımız üzerinden
hesaplaşmayın

Sinan Ateş'in eşinden sosyal medya uyarısı.

​MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi.

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