Esenyurt'ta şiddet gören köpek kurtarılırken sahibi gözaltına alındı

Olay, Esenyurt'ta bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki dairede yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H.'nin köpeğine şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Olayı duyan hayvanseverler ise sitenin önünde toplandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büroya bağlı polis ekipleri, siteye gelerek köpeğe şiddet uygulayan R.H.'yi gözaltına aldı. Şiddet gören köpek, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "01.01.2023 tarihinde bir sosyal medya platformunda incelenen görüntülerde, Esenyurt ilçesindeki bir sitede yer alan ikamet içerisinde köpeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğu görülmüş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu ikametin Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldiği belirlenmiş, ikamette yapılan kontrolde görüntülerdeki şahsın Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H. isimli şahıs olduğu görülmüştür. İkamette yer alan 2 köpek belediye görevlilerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve “5199 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile “Mala Zarar Verme" suçlarından hakkında adli işlem başlatılan şahıs, 02.01.2023 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

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FOTOĞRAF 8 Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oyunculuk yapan ayrıca senaristlik de icra eden 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi’nde oturan akrabalarının evine gitti. Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı. Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı.Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Ünlü ismin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi Bursa'da ünlü oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile akşam yemediğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.



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FOTOĞRAF 8 İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sis gece yarısından itibaren etkisini arttırdı. Anadolu Yakası’nda E5 kara yolu üzerinde araçlar dörtlülerini yakarak ilerlerken bazı araçların sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için yol kenarında bekleme yaptığı görüldü. . Yoğun sis nedeniyle kayganlaşan E5 kara yolunda sürücüler kontrollü ve yavaş bir şekilde ilerledi. Altunizade - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de benzer görüntüler kaydedildi. Marmara bölgesinde etkili olan sis, Bursa’da da etkisini gösterdi. Gece saatlerinde şehir merkezini kaplayan sisli havada görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı son değerlendirmede Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısı vermişti. Uyarıların ardından Bursa’da gece saatlerinde sisli hava etkisini göstermeye başladı. Şehir merkezini esir alan puslu havada görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü görüldü. Bazı binalar sisten görünmezken, bazı sürücüler yolda kazaya karışmamak için araçlarının dörtlülerini yakarak seyir etti. Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi İstanbul Anadolu Yakası'nda gece yarısından itibaren yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken E5 kara yolunda sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi. Sis Bursa'da da etkisini gösterdi. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.



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