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İSTANBUL

Esenyurt'ta sıra dışı hırsızlık: Duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar

Esenyurt’ta gece bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, değeri binlerce lirayı bulan ürün çaldı. Olay sonrasında hırsızlar kaçmaya çalışsa da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanan hırsızlar cezaevine gönderildi. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Esenyurtta sıra dışı hırsızlık: Duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar
Duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar.

Olay, 20 Ocak günü Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde gözüne kestirdikleri bir telefoncuya gelen yabancı uyruklu Sameh H. ve Ayoup C. isimli iki hırsız, duvarı delerek içeri girdi.

Kısa sürede 11 adet dokunmatik telefon, 5 adet tuşlu telefon ve iki adet kulaklık çalan şahıslar, girdikleri delikten çıkarak kayıplara karıştı.

Sıradışı hırsızlık

Dükkan sahibi yaşanan hırsızlığın farkına varınca durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 6 kilometre çapında bir alanda güvenlik kamera çalışması başlatarak şahısların hırsızlık sonrasında ticari taksiye ile Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir siteye geldiğini tespit etti.

Şahısların ikamet ettiği adrese baskın yapan polis ekipleri, Sameh H. ve Ayoup C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanan hırsızlar cezaevine gönderildi. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bir gecede 8 iş yerini soydu
FOTOĞRAF 7
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Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi.
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Maşuk Çarşısında yan yana bulunan 8 iş yerine hırsız dadandı. İş yerlerinin camlarını kırarak içeri giren şüpheli, bazı iş yerlerinden ise eli boş çıktı.
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Lokanta, züccaciye, market ve kasap gibi 8 iş yerine giren hırsız, 1 motosiklet, 3 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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İş yerlerinden hırsızlık yapıldığını fark eden esnaf, durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.<br>
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Esnaf Mahmut Taşkıran, mağdur olduğunu, iş yerine giren hırsızın bilgisayar ile cep telefonlarını çaldığını belirterek, bölgede güvenlik önlemi ve ışıklandırma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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Bölgede sık sık hırsızlık yaşandığını aktaran çarşı sakinleri, bekçilerin bölgede görev yapmalarını istedi.
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Bir gecede 8 iş yerini soydu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir hırsız, gece yarısı 8 iş yerinden 1 motosiklet, 3 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


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