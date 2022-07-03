Gündem Esenyurtta tıp merkezinde oksijen tüpü patladı Bir işçi öldü
İSTANBUL

Esenyurt’ta tıp merkezinde oksijen tüpü patladı: Bir işçi öldü

Esenyurt’ta özel bir tıp merkezinin klimalarına bakım için giden işçi, klima gazlarını doldurduğu sırada oksijen tüpü patladı. Geniş bir çevrede duyulan patlamada işçi Aydın Adıyaman (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Esenyurt’ta tıp merkezinde oksijen tüpü patladı: Bir işçi öldü
Esenyurt

Olay saat 11.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre klimaların bakımı için Aydın Adıyaman (53) sabah saatlerinde tıp merkezine gitti.

Adıyaman, klimalara gaz doldurduğu sırada oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli bir şekilde patladı.

Patlama sesi tıp merkezinin çevresinden de duyuldu. Tıp merkezindeki sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaparken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Aydın Adıyaman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Adıyaman’ın cenazesi ambulansla tıp merkezi yakınındaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

"BOMBA PATLAR GİBİ SES GELDİ"

Caddede esnaf olan bir kişi, "Biz içeride çalışıyorduk. Çok şiddetli bir patlama sesi geldi ama herhangi bir duman, yangın çıkmadı. Herhalde bir şey sıkıştı patladı. Bomba patlar gibi ses geldi. Olaydan hemen sonra polisler geldi" diye konuştu.

San Francisco'da 'robot taksiler' yolu kapattı
DÜNYA
San Francisco'da 'robot taksiler' yolu kapattı

CHP’li Aylin Nazlıaka'dan tepki çeken hareket: Irkçı Marine Le Pen gibi dokunamadı!
GÜNDEM
CHP’li Aylin Nazlıaka'dan tepki çeken hareket: Irkçı Marine Le Pen gibi dokunamadı!

'Kırmızı liste'de yer alan geyik böceği görüntülendi
GÜNDEM
'Kırmızı liste'de yer alan geyik böceği görüntülendi

Bitlis'te üç köyde sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM
Bitlis'te üç köyde sokağa çıkma yasağı

Beykoz'da orman yangını
GÜNDEM
Beykoz'da orman yangını
Kriko ile düzeltmişler

Kriko ile düzeltmişler

​Akılalmaz olay: 24 yıl sonra ortaya çıktı.
Hayat kurtaran refleks

Hayat kurtaran refleks

TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
HDP kongresinde skandal görüntü

20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı.

​Yerleşim yerlerine çok yakın: Söndürme çalışmaları sürüyor.

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

​Omurgasızlarla besleniyorlar: Binlercesi aynı anda görüntülendi.

Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı.

Görüntüler drone ile kaydedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.