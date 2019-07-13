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Esenyurt'ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Esenyurt'ta yangında mahsur kalan bebekleri ekipler kurtardı

Esenyurt’ta bir apartmanın sığınağında çıkan yangın söndürülürken, binada mahsur kalan bebekler ve aileler ekipler tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Esenyurt'ta mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Esenyurt'ta mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İstanbul Esenyurt’ta 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangının dumanları nedeniyle üst katlarda mahsur kalan aralarında bebeklerinde olduğu çok sayıda kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Apartman sakinlerine ait kedi, balık ve kuşta vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

DHA
Esenyurt'ta yangında mahsur kalanlar kurtarıldı.

MAHSUR KALAN BEBEKLERİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay, Namık Kemal Mahallesi 119’uncu sokakta bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde binanın sığınağı olarak kullanılan bodrum katta dumanlar çıktı. Çıkan dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan bebekleri ve aileleri merdiven aracıyla kurtardı. Kurtarılan çocuklara 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

İHA
Esenyurt'ta yangında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Yaşanan panik anları kameralara saniye saniye yansıdı. Yangın sonrası bir vatandaş panik anlarını anlattı.

DHA
Esenyurt'ta yangında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Yangında içlerde muhabbet kuşu, balık ve kedinin de olduğu hayvanlarda dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkarılarak üzerine örtü örtüldü.

DHA
Esenyurt'ta yangında mahsur kalanlar kurtarıldı.
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