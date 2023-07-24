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Esenyurt'taki kadına şiddet olayına ilişkin bakanlıktan açıklama: Hukuki süreç titizlikle takip edilecek

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kadını dövdü. Şüpheli, baygın haldeki kadını sürükleyerek park halindeki minibüse bindirmek istedi. Olaya tepki gösteren vatandaşlara da tehditler savuran ve ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddet olayında emniyet birimleriyle temasa geçilmesi sonucu failin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili hukuki sürecin takip edileceğini bildirdi.

09:34 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Bir vatandaş, akıl almaz şiddet olayını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Bir vatandaş, akıl almaz şiddet olayını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında dövdü.

Bayılan kadını park halindeki minibüse bindirmeye çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da
"Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?"
diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu.
"Yarın sabah sizin için geleceğim"
diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

11 suç kaydı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.S. isimli kadının, gördüğü şiddet sonrası bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda şüphelinin 11 suç kaydı bulunan Ş.D. olduğu tespit edildi.

Şüpheli Ş.D. ile olay anında yanında bulunan E.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mağdur D.S'nin ise herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.

Valilik: Şahıs gözaltında

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,
"Esenyurt ilçemizde sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz"
ifadelerini kullandı.

Bakanlık devrede: Hukuki süreç titizlikle takip edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişinin, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada,
"Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleri ile derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız, savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir"
ifadesi kullanıldı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü
Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü dehşet saçtı. Sahil yolunda polis kontrolünden kaçan şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güzelgün'ün arkadaşları, kazanın ardından bir kişinin gözaltında tutulduğu polis merkezinin önünde toplanarak olaya tepki gösterdi. Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Gazi Bilir, "Ben orada arkadaşımızın başında bekledim. Kaza yapan kişi kaçıyor ve yarım saat sonra bir başkası geliyor. Olay yerindeki arkadaşlar kaçan şahsın kazayı yapan kişi olmadığını söyledi. Emniyet görevlileri ilgileniyor. Yakalanmasını ve ceza almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Esenyurt
#kadına şiddet
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