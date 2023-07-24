Esenyurt'taki kadına şiddet olayına ilişkin bakanlıktan açıklama: Hukuki süreç titizlikle takip edilecek

Bir vatandaş, akıl almaz şiddet olayını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında dövdü.
Bayılan kadını park halindeki minibüse bindirmeye çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
11 suç kaydı var
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.S. isimli kadının, gördüğü şiddet sonrası bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda şüphelinin 11 suç kaydı bulunan Ş.D. olduğu tespit edildi.
Şüpheli Ş.D. ile olay anında yanında bulunan E.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Mağdur D.S'nin ise herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.
Valilik: Şahıs gözaltında
Bakanlık devrede: Hukuki süreç titizlikle takip edilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişinin, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.