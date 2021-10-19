​ESER özel çocukları hayata kazandırıyor ​

Eyüpsultan Belediyesi’nin, ESER (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi) binasında bulunan Duyu Bütünleme Terapi Merkezi, otizm, hiperaktivite, dikkat bozukluğu, öğrenme problemleri yaşayan 0-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz hizmet sunuyor.
Duyu Bütünleme Terapi Merkezi ile down sendromlu, otistik, mental retardasyon, özel öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği olan çocukların sosyal hayata uyumlu, kendi hayat kalitelerini arttıran bir süreci devam ettirmelerini sağlayarak çocukların normal davranışlar ortaya çıkarılması hedefleniyor. Duyu Bütünleme Terapisi, 1960’lı yıllarda Amerikalı doktor J.Ayres tarafından, yapılan araştırma ve çalışmaların ardından uygulamaya konulmuş.