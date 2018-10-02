Eşi çay yapmayınca 49 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Eskişehir 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutulu sanık S. D.(36), oğlu O.D., avukatlar ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanının 'karını neden öldürdün?' sorusuna cevap veren tutuklu sanık S.D., "Psikolojik rahatsızlığım var. Bana küfür etti ve 'seni aldattım' dedi.

"Çay yap dedim, sonrasını hatırlamıyorum"

Bunları benim yüzüme karşı söylüyordu. Olay günü çay yapmasını söyledim. 'Hayır yapmam' diyerek bağırdı. Sonrasını hatırlamıyorum. Olayı nasıl gerçekleştirdim yemin ederim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Evin çocuğu yaşananları anlattı"

Cinayet sırasında evde olan çocukları O.D. ise olay anını anlattı. Babasından şikayetçi olmadığını söyleyen O.D., "Birlikte yaşıyorduk. Hep kavga ederlerdi. Annem 'sen cinlisin, perilisin' şeklinde sözler söylüyordu.

Babam anneme 'çay yap' dedi, yapmayınca babam da kendine hakim olamadı ve annemi öldürdü" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık S.D.'nin mevcut halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Kasım tarihine erteledi.