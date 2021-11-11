Gündem Eşi yemeğine uyku ilacı atıp 4 evladıyla evden kaçtı Çocuk gibi ağlıyorum
MANİSA

Eşi yemeğine uyku ilacı atıp 4 evladıyla evden kaçtı: Çocuk gibi ağlıyorum

Manisa'da Fesih Çelik'in (51) kendisini uyku ilacı ile uyutup kaçtığını iddia ettiği eşi Dilek Çelik (42) ve beraberinde götürdüğü 4 çocuğundan bir aydır haber alınamıyor. Eşi ve çocuklarının hayatından endişe eden Fesih Çelik, "Bir aydır gözüme uyku girmedi. Bir çocuk gibi ağlıyorum. Çocuklarımın bu şekilde gitmesi beni çok üzdü. Bir an önce eve dönmelerini çok istiyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Eşi yemeğine uyku ilacı atıp 4 evladıyla evden kaçtı: Çocuk gibi ağlıyorum
Fesih Çelik

Yunusemre ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Fesih Çelik, geçen 10 Ekim'de ailesiyle birlikte öğle yemeği yedi. İddiaya göre, kocası Çelik'in yemeğine uyku ilacı atan Dilek Çelik, kızları Elifnur Çelik (18), Zeynep Nur Çelik (6) ve oğulları Yusuf Çelik (14), Bilal Çelik (11) ile ortadan kayboldu. Saat 23.00 sıralarında kendine gelen Fesih Çelik, geri dönüşüm tesisinde büyük kızı ile çalışan eşi ve çocuklarını evde göremedi. Telefonunu kapalı olduğu için eşine ulaşamayan Çelik, polise kayıp başvurusunda bulundu.


KIZININ ERKEK ARKADAŞI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU


Yapılan araştırmalar sonucu en son İstanbul Esenler Otogarı'na gittikleri görülen Dilek Çelik'in ve çocuklarının yanında Elifnur Çelik'in erkek arkadaşı Y.A'nın da olduğu tespit edildi. Baba Çelik, kızının erkek arkadaşı Y.A'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürüp, 13 Ekim'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eşi ve çocuklarının hayatından endişe eden Çelik, bir aydır her yerde ailesini arıyor.


'ÇOCUKLARIMIN HAYATINDAN ENDİŞELİYİM'


Yaşadığı olayı anlatan Fesih Çelik, "Ailemle birlikte öğle yemeği yedik. Sanırım ya yemeğime ya da meyve suyuna ilaç attılar. İlaç verdikleri zaman yatağımı serdiler. İlaç etkisiyle ayaklarımı sanki bıçakla kesiyor gibi acı hissettim. O arada 'dışarı çıkma ne olur ne olmaz' şeklinde sesler duydum. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde, evin ışıkları yanıyordu ve televizyon kapalıydı. Evde kimseyi göremeyince, kapıya yöneldim. Anahtar dışarıda, kapı açıktı. Eşim, çocuklarımı da alarak gitmiş. Karakola ve savcılığa giderek şikayetçi oldum. Çocuklarımın yanında bir de kızımın uyuşturucu bağımlısı erkek arkadaşı da var. Bu nedenle çocuklarımın hayatından endişeliyim" diye konuştu.


'BİRİKİMİMİZİ DE GÖTÜRMÜŞLER'


Eşi ve çocuklarıyla hiç sorun yaşamadığını ve eşinin gideceğini hiç belli etmediğini söyleyen Çelik, "Eşime o gün bu gündür hiç ulaşamadım. Telefonlarını da kapatmışlar. Çaresiz bekliyorum. Hadi diyelim, o çocuk kızımı götürdü. Eşim neden onlarla gitti. 30 bin TL kadar birikmiş paramız vardı, giderken onu da götürmüş. Böyle bir durum olacağını kesinlikle hiçbir şekilde belli etmediler. Bir aydır gözüme uyku girmedi, tüm düzenim bozuldu. Evde çocuk gibi ağlıyorum. Çocuklarımın bu şekilde gitmesi beni çok üzdü. Bir an önce eve dönmelerini çok istiyorum. Ailemi gören, yerini bilenler bana yardımcı olsun" dedi.

Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan minik kız konuştu
GÜNDEM
Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan minik kız konuştu

Tüm suçu kardeşine atmıştı: Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın için tutuklama kararı verildi
GÜNDEM
Tüm suçu kardeşine atmıştı: Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın için tutuklama kararı verildi

KKTC'den acı haber: 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü
KORONAVİRÜS
KKTC'den acı haber: 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü

417 öğrenci hastanelik oldu Valilik inceleme başlattı: Amip şüphesi
GÜNDEM
417 öğrenci hastanelik oldu Valilik inceleme başlattı: Amip şüphesi

Tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satamadan jandarmaya yakalandı
GÜNDEM
Tarihi eser niteliğindeki mezar başlığını satamadan jandarmaya yakalandı

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilendi: 80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu, 'Fatma' ismini aldı
GÜNDEM
Hazreti Muhammed'in hayatından etkilendi: 80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu, 'Fatma' ismini aldı

Samuray kılıçlı vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı: Kılıcı internetten almış
GÜNDEM
Samuray kılıçlı vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı: Kılıcı internetten almış
Kar esareti

Kar esareti

Arabalarını küreklerle kazarak gün yüzüne çıkardılar.
Fedai ilk uçuşunu yaptı

Fedai ilk uçuşunu yaptı

​Havadaki droneları yakalayıp imha edecek.
İYİ Partide Lütfü Türkkan kararı: Disiplin süreci işlemeyecek

1 milyon 350 bin liralık sahte botoks ilacı ele geçirildi

1 milyon 350 bin liralık sahte botoks ilacı ele geçirildi

'Dünyanın en erken doğan bebeği' rekorlar kitabına girdi.

Muayeneye dahi çekici ile götürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.