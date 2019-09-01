'Eşim beni öldürmeye geliyor'

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Erdoğan: Şu anda bizim istediğimiz noktada değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil" dedi. F-35'ler konusunda ise Erdoğan, "ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız" ifadelerini kullandı.