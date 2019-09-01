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MERSİN

'Eşim beni öldürmeye geliyor'

Mersin'de yaşayan N.A. adlı kadının ihbarı üzerine, kendisini öldürmeye geldiğini öne sürdüğü eşi M.A., Karaman'da yolcu otobüsünde yakalandı. M.A.'nın üzerinden tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandı çıktı.

Haber Merkezi DHA
Otobüste yakalanan M.A.'nın üzerinden çıkanlar.
Otobüste yakalanan M.A.'nın üzerinden çıkanlar.

Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A., saat 01.00 sıralarında polisi arayıp, İzmir'de yaşayan eşi M.A.'nın, kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi. İhbarın ardından yol üzerindeki Karaman polisine bilgi verildi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, saat 08.00 sıralarında sürücüsünü durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı.

CİNAYET MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

  • M.A.'nın yapılan üst aramasında; 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.

Eşi 'Öldürmeye geliyor' diye ihbar etti, M.A. otobüste tabanca ve bıçakla yakalandı

M.A.'nın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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