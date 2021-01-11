"Eşimi vurdum" diye ihbarda bulunan eski koca polisi alarma geçirdi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşinden 2 yıl önce boşanan Ali Müjdeci 112’yi arayarak “tabancayla eşimi vurdum” diyerek adresini verip telefonunu kapattı.

Polis kısa sürede sağlık görevlileriyle birlikte verilen adrese geldi. Ancak polis şahsın verdiği sokağa girince 22 numaralı evi bulamadı. Bunun üzerine 112 çalışanları tekrar Müjdeci’yi arayıp adresi doğrulatmak istedi ancak Müjdeci bir türle adresi veremedi.

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"Silah sesi duyduk"

Bu arada, polisi gören vatandaşlar kısa süre önce 3 el silah sesi duyduklarını söyledi. Bunun üzerine polis şahsın söylediklerinin doğru olabileceğini düşünerek dört koldan adresi bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada bir polis, şahsın sokak numarasını yanlış verdiğini bir arka sokak olabileceğini söyledi. Bu tahmin üzerine polisler sokağa gidip 22 numaralı evi bulmak için çalışma başlattı. Polisler hızla sokağa girip evi bulmaya çalıştı.

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Damda yakalandı

Polis 22 numaralı evi bularak hemen kapısını çaldı. Birkaç polis ise zanlının kaçma ihtimaline karşılık evin damına çıktı. Bir süre sonra kapı açıldığında polisi arayan zanlı Müjdeci evde yakalandı. Polis eve girerek eski eşi Meryem Ergin’in vurulup vurulmadığını kontrol etti. Duvara yaslanan zanlının üst araması yapıldı. Zanlının bu arada güldüğü görüldü.

Meryem Ergin ise polise herhangi bir zarar olmadığını ancak çok korktuğunu eski eşinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Ergin, bakkaldan eve geldiğinde eski eşinin koridorda oturduğunu gördüğünü, bu nedenle korkup diğer kapıdan içeri girdiğini, bir süre sonra da polislerin geldiğini belirterek, “Ben bundan 2 yıl önce boşandım biraz ileride oturuyor. Böyle zaman zaman geliyor. Çok korkuyorum” dedi.

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Polis zanlıyı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.