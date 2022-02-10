Gündem Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İSTANBUL

Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Küçükçekmece'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, tarafların avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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Haber Merkezi AA
Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
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Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Üner ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Sıddık Yasak, arkadaşı olan sanığın kayınvalidesiyle yaşadığı sorunları kendisine anlattığını belirterek, boşanması durumunda evin yarısını alıp alamayacağını da sorduğunu belirtti.

Sanığın çok sinirli ve kafasına koyduğunu yapan bir kişi olduğunu anlatan tanık Sıddık Yasak, "Konuşmalarımızda eşinin aldattığını düşündüğünü falan söylemedi. Kayınvalidesi ve eşinin kendisine bıçak çektiğini söyledi. Mehmet eşini seviyordu." dedi.

Sanık Mehmet Üner, tanığın beyanlarının doğru olduğunu belirterek, "Aile içi şeyleri çok fazla anlatmazdım. Genelde kardeşim ve ablama anlatırdım. Eşim psikolojimi bozdu. Her yerimi mosmor etti. Bıçağı ilk eşim getirdi, beni suça iten eşimdir. Eşim bana kadınlık yapmadı, sadakat göstermedi." ifadelerini kullandı.

Eşini 30'ya yakın bıçak darbesiyle öldürdü

Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını hazırladığını belirterek, mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık Mehmet Üner ile maktul Sıdıka Üner arasında uzun zamandır tartışmalar yaşandığı ifade edilerek, sanığın, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söylediği ancak tanık olarak dinlenilen kardeşinin yengesini başka biriyle görmediğini anlattığı kaydedildi.

Eşini 30'a yakın bıçak darbesiyle vahşice öldüren sanığın canavarca hisle hareket ettiği belirtilen mütalaada, sanık Üner'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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