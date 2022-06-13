Eşini darp ederek öldüren katil eş: Yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eşi Hatice Senem'i (23) darbederek öldürdükten sonra bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen Mehmet Senem'in (29) yargılanmasına başlandı. Mehmet Senem, eşinin kendisini aldattığını, çıkan tartışmada sopayla darbettiğini belirterek, "Gece birkaç kez mutfağa giderken baktığımda eşim kanepede uyuyordu. Gidip yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim" dedi.



Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde geçen yıl 24 Eylül'de meydana gelen olayda, eşi Hatice Senem'i gece boyunca ağır şekilde darbeden Mehmet Senem, sabah evden çıktıktan sonra bölücü terör örgütüne katılmak için HDP Kocaeli binasına gitti. Parti binasından çıkan Mehmet Senem gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 60 santimetre uzunluğunda ahşap sopa, 69 santimetre uzunluğunda üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 adet tüfek fişeği ve elektro şok cihazı ele geçirildi. Hatice Senem'in otopsi raporunda maruz kaldığı genel beden travması ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Senem, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı.

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'SAÇINDAN ÇEKİP YERE DÜŞÜRDÜM'



Mehmet Senem'in yargılanmasına bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savunması alınan Mehmet Senem, eşinin kendisini aldattığını iddiasında bulundu. Daha sonra barıştıklarını söyleyen Senem, yine bir aldatma tartışması yaşandığını belirterek, " Evde sopa ile bıçak yan yana duruyordu. Ben sopayı alıp eşimi darbettim. Kesinlikle eşim üzerinde şok aleti kullanmış değilim. İddianamede bunu gördüm ve kabul etmiyorum. Ben eşimi sadece sopa ile darbettim. Sopayı fırlattım. Banyoda elimi yüzümü yıkarken eşim sopa ile gelip sırtıma vurdu. Eşimin elinden sopayı geri aldım. Saçından çekip yere düşürdüm. Kafasını yere çarptı. Sopayı tekrar mutfağa fırlattım. Çocuğun sesi geliyordu. Çocuğun yanına giderek onunla ilgilendim. Mama hazırlamak için mutfağa gittim. Giderken eşimin salondaki koltukta oturduğunu gördüm. Benden su istedi. Su verdim, 4-5 bardak su içti. Devamında kanepeye uzandı. Battaniye ile üstünü örterek, 'Sabah çocuğu alıp gideceğim' dedim. Devamında gece birkaç kez mutfağa giderken baktığımda eşim kanepede uyuyordu. Gidip yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim" dedi.

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'AMACIM ÇOCUĞUMU MEMLEKETE GÖTÜRMEKTİ'



Avukatların terör örgütü PKK'ya katılmak amacıyla HDP binasına gitmesi konusundaki sorusuna cevap veren Mehmet Senem, "Benim dağa çıkmak gibi bir niyetim olmadı. Amacım çocuğumu memlekete götürmekti. Çocuğumu bıraktıktan sonra yurt dışına gitmek istiyordum. Polisleri gördüğümde eşimin beni şikayet ettiğini düşünerek tedirgin oldum" diye konuştu.



'BENİ TEHDİT ETTİ'



Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban ise, "Sanığın savunmasını kabul etmiyorum. Konuşmasına dahi tahammül edemiyorum. Çocuğunu göremediğinden, mağdur olduğundan bahsediyor. Benim kızım nerede? Ayrıca 2017 yılında Ö.G. isimli bir şahıstan bahsetmektedir. Kızım ile birçok kez problem yaşadı. Kendisini uyardığımızda, gerekirse iş ve para teklif ettiğimizde beni tersledi. Hatta PKK resimlerinin altında silahla fotoğraf çektirerek beni tehdit etti. Olay günü de sanığı yakalatan benim. Kızımı defalarca aradım, ulaşamadım. Sanığın öncesinde de kızımı bu şekilde darbetme eylemleri olduğu için ihbarda bulundum ve yakalanmasını sağladım. Ben bu olay nedeniyle şikayetçiyim. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Ayrıca olay tasarlayarak işlenmiştir. Kızım Hatice, bu olaylar olmadan önce sanığın kendisini öldüreceğini söylüyordu" dedi.

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'KARDEŞİNİZİ ÖLDÜRÜP KAPINIZA MI ATAYIM?'



Hatice Senem'in kardeşi Yusuf Kurban da şöyle konuştu:

"Bu olaydan 2 sene kadar önce eve geldiğimde babam Hüseyin Kurban ağlıyordu. Ne olduğunu sorduğumda sanığın kardeşim Hatice'yi darbettiğini öğrendim. Telefon açıp sanıkla konuşmak istedim. Telefonla konuştuğumda sanık, 'Ne var? Karışmayın. Sen de gel sana da sıkayım' şeklinde ifadelerde bulunuyordu. Sanık kardeşimin ağzını kapatmaya çalışıyordu. Hatta kardeşimi darbettiğini dahi duydum. Devamında ben kendisini düzgün bir üslupla, 'İstanbul'a gel sana iş bulalım' şeklinde teklifte bulundum. 'Düşünüp haber vereceğim' dedi. Ertesi gün yine kardeşimi darbetmiş. Ben sanığı tekrar aradım. Yine bana, 'Sana da mı sıkmamı istiyorsun?' şeklinde tehdit içerikli sözler sarf etti. 1 gün sonra insan gibi kendisi ile tekrar konuştum. Kardeşimi darbetmemesini söyledim. Biz kendisine sürekli para gönderiyorduk. Bu sebeple kendisine, 'Musluğu keserim' şeklinde ifadede bulunduk. Sanıkla yaptığımız telefon görüşmelerinde, 'Kardeşinizi öldürüp çöp konteynerine mi, yoksa kapınıza mı atayım?' ifadelerinde bulundu" ifadelerini kullandı.

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'KÜRT'ÜZ, ANCAK SENİN GİBİ VATAN HAİNİ DEĞİLİZ'



Oğlu Yusuf'un savunması sırasında araya giren Hüseyin Kurban, "Sanık kızımı öldürdükten sonra ya yurt dışına kaçacak ya da yurt içinde PKK'ya katılacaktı. Biz de Kürt'üz, ancak senin gibi vatan haini değiliz. Bu bayrağın altında yaşıyoruz. Dinlenecek tanıklar da kendisi gibidir. Suça ortaktırlar. Sanık benim telefonlarımı açıp kızımın yerini söyleseydi, belki kızım yaralı olarak kurtulacaktı" dedi. Mahkeme heyeti söz verilmeden konuştuğu için Hüseyin Kurban'ı uyardı.



ARKADAŞINA 'EŞİM BENİ TERK ETTİ' DEMİŞ



Olay gününde sanık Mehmet Senem ile aynı araçta yakalanan, ancak adli makamlar tarafından olayla bir ilgisi bulunmadığına kanaat getirilmesi neticesinde tanık sıfatıyla dinlenen Ş.A., mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

"Olay tarihinden birkaç gün önce Mehmet Senem ile konuştuk. Benimle çalışıyordu. Olaydan 1 gün önce kendisini evden alacağımı söyledim. Birlikte pazara gidecektik. Sabah 07.00 civarında sanığın evine gittim. Ben hep evin önüne gidip seslenirim, o da aşağıya inerdi. Ben seslendim, camı tıkladım ancak karşılık vermedi. Ben de arabama binip pazara gittim. Cuma günü halden çıktım, malı yüklediğim esnada Mehmet Senem beni başka bir telefondan aradı. 'Çocuğum için gelir misin?' dedi. Ben çocuk hasta zannettim. Sanığın evinin önüne gittim. İçeri girmeden dışarıdan seslendim. Sanık çocuğu ile beraber geldi. Ne olduğunu sorduğumda sanık bana, 'Eşim beni terk etti. Çocuğu bıraktı gitti' şeklinde ifadelerde bulundu. Mehmet sürekli uyuşturucu kullanırdı. 'Çocuğa 1-2 gün bakar mısınız?' şeklinde eşimi kastederek bana teklifte bulundu. Mehmet uzun süredir yanımda çalıştığı için garipsemedim. Pazarda işim vardı, dönüşte çocuğu eşime teslim ettik. Eşime de sanığın bana söylediklerini söyledim. Eşim kabul etti. Devamında Mehmet'i evine bıraktım" dedi.

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FOTOĞRAF 8 Kocaeli’de sağanağın etkisiyle Tüysüzler Mahallesi Doğukan Sokak’ta Karaoğlu ailesinin yaşadığı evi kanalizasyon suyu bastı. 18 Haziran’da üniversite sınavına girecek olan çocuklarının, sınava gireceği okula bakmak için evden çıkan Beyhan ve Bülent Karaoğlu çifti, eve geldiklerinde kötü sürprizle karşılaştı. Tuvalet ve banyodan eve dolan kanalizasyon suyu, eşyaları da kullanılamaz hale getirdi. Komşularının yardımıyla evi temizleyen Karaoğlu çifti, üçüncü kez aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti. \"Çocuğumun 1 hafta sonra sınavı var. Çok ağlıyor, çok üzülüyor\"<br><br>Kızının 1 hafta sonra üniversite sınavına gireceğini söyleyen Beyhan Karaoğlu, \"Çocuğumuzun sınav yerine bakmaya gitmiştik. Geldiğimizde kapıyı açtığımız gibi selle karşılaştık. Sağ olsunlar komşularımızın yardımıyla evi temizledik. Eşyalar çok zarar gördü. Üçüncü kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Son 3 yıldır her yıl bunu yaşadık. Ondan önce böyle bir durum yoktu... Daha önce yetkili mercilerden yardım istedik. Geldiklerinde fotoğraf, video gösterdik, evin durumunu gösterdik. ‘Tamam abla, yaparız, ederiz’ diyorlar. Sonra bakıyoruz yine aynı. Her seferinde maddi hasarı da kendimiz karşıladık. Biri liseye biri üniversiteye giden 2 çocuğumuz var, bize de yazık. Yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Çocuklar çok üzülüyor duruma. Çocuğumun 1 hafta sonra sınavı var mesela. Çok ağlıyor, çok üzülüyor. Ben de bir anne olduğum için çok üzülüyorum onun durumuna\" dedi. \"Tuvalet ve banyodan giren su bütün evi basıyor\"<br><br>Son 3 yıldır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade eden Bülent Karaoğlu ise \"1990’dan beri buradayım. Daha önce olmuyordu, son 3 yıldır evimi su basıyor. Hem maddi hem manevi olarak çok sıkıntıdayız. Çok mağduruz. Tuvalet ve banyodan giren su bütün evi basıyor. Maddi hasarı da bir kenara bıraktım, benim 2 tane çocuğum var. Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi kalacak yer sorunumuz da var... Gereken bütün mercilere başvurduk. Sağ olsunlar geldiler. Sıkıntıları kendileri de gördüler. Ben 2-3 kez bu evi komple değiştirdim. Daha önce ekipler geldiğinde boru hattını değiştirmeye kalktık. Fakat maalesef tekrar aynı sıkıntılarla karşılaştık. Gereken mercilere başvurdum, muhtemelen pazartesi günü heyet gelip rapor tutacak\" diye konuştu. Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya gitmişlerdi, eve döndüklerinde şoke oldular Eve döndüklerinde şoke oldular: Tuvalet ve banyodan bütün eve yayılıyor Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanağın ardından 4 kişilik ailenin yaşadığı evi kanalizasyon suları bastı. Üniversite sınavına hazırlanan kızlarının sınava gireceği okula bakmak için evden çıkan Beyhan ve Bülent Karaoğlu çifti ise eve döndüklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Beyhan Karaoğlu, "Eşyalar çok zarar gördü. Üçüncü kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" dedi. Son 3 yıldır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade eden Bülent Karaoğlu ise "Tuvalet ve banyodan giren su bütün evi basıyor. Maddi hasarı da bir kenara bıraktım, benim 2 tane çocuğum var. Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorlar" diye konuştu.

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